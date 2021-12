It Takes Two : 50% de réduction sur PC et consoles

Ceux qui ont raté le jeu de l’année des Game Awards, It Takes Two, peuvent désormais l’acheter à 50 % de réduction chez les principaux détaillants comme Amazon, Best Buy et GameStop. Hazelight Studios a reçu d’autres nominations pour son aventure coopérative avant de finalement battre Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart et Psychonauts 2 pour le jeu de l’année.

It Takes Two raconte l’histoire de May et Cody, un couple marié au bord de la séparation. Ils racontent leur divorce à leur fille, Rose, et elle pleure des larmes enchantées qui transportent leurs âmes dans deux de ses poupées. May et Cody se réveillent dans leurs nouveaux corps et acceptent de coopérer pour retrouver Rose, tout en endurant la leçon d’un livre d’auto-assistance sensible. C’est une sorte d’ambiance « Honey, I Shrunk the Kids » et « Toy Story ». Notre critique l’a qualifiée de « merveilleuse aventure coopérative enfantine » qui semble légère au début, mais révèle finalement une histoire avec plus de profondeur émotionnelle que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Steam précise que sa vente se termine le 5 janvier. On ne sait pas si les autres détaillants suivent le même calendrier. Pourtant, ceux qui s’intéressent au jeu de l’année auraient du mal à trouver une offre plus avantageuse que la moitié d’un titre aussi acclamé par la critique.

It Takes Two est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. N'oubliez pas : c'est en coopération, alors choisissez une plate-forme sur laquelle vous pouvez jouer avec un partenaire !