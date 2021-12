It Takes Two a fait l’objet d’une réclamation pour droit d’auteur de la société mère de Rockstar, Take-Two

Il faut être deux, le dernier jeu du développeur franc et controversé Josef Fares, a été touché par une réclamation de marque de Prendre deux.

Parce que les grandes entreprises qui possèdent une myriade de développeurs ne sont pas déjà assez impopulaires dans le monde entier auprès des joueurs en ce moment (en vous regardant, Activision Blizzard), il a été découvert que Take-Two a frappé It Takes Two avec une revendication de droit d’auteur avant le lancement du jeu plus tôt cette année.

It Takes Two est le dernier jeu du développeur Hazelight – mieux connu pour Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out – et grâce à son nom, il a attiré la colère de la tristement célèbre équipe juridique de Take-Two. Hazelight a donc dû abandonner la marque à son nom (merci Eurogamer). Pour ce que ça vaut, Take-Two est assez hardcore dans ses grèves du droit d’auteur ; il est également connu pour faire des réclamations contre des propriétés avec « rockstar », « social club », « mafia » ou « civilisation » dans le nom. Chic. Take Two a déposé 25 contestations au cours des trois derniers mois, selon l’avocat de l’industrie des jeux vidéo Richard Hoeg dans le podcast Virtual Legality.

Dans une déclaration à Eurogamer la semaine dernière, un porte-parole de Hazelight a déclaré que le studio « ne peut pas commenter les différends en cours », mais l’équipe « espère que cela sera résolu ».

It Takes Two a obtenu de bons résultats à la sortie, remportant des notes élevées dans de nombreux points de vente et un admirable 5/5 de notre part, où notre propre Tom Orry l’a qualifié de « l’une des surprises les plus agréables dans les jeux vidéo que j’aie jamais eues ».

Cela fait suite à Fares disant qu’il vous donnera 1 000 $ si vous vous ennuyez de It Takes Two avant son lancement.

Et Fares n’est pas étranger à faire de grandes déclarations audacieuses, bien sûr. De retour aux Game Awards 2017, il a dit « fuck the Oscars », et a depuis expliqué qu’il ne prenait pas de cocaïne à l’époque comme certains le pensaient.