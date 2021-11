It Takes Two, le meilleur jeu coopératif de l’année, arrive sur Game Pass

Le Xbox Game Pass commence le mois de novembre en force. Après six mois, It Takes Two, le jeu coopératif acclamé des créateurs de A Way Out en 2018, arrive enfin au service, mais uniquement pour ceux qui paient pour le niveau premium. C’est à côté d’autres offres (disponibles pour tous les abonnés). Voici tout ce qui arrivera dans la bibliothèque de jeux à la demande de Microsoft dans les prochaines semaines :

2 novembre

Minecraft : éditions Java et Bedrock (PC)Déballage (Cloud, Console, PC)

4 novembre

Il en faut deux, via EA Play (Cloud, Console, PC)Tuez-le avec le feu (Cloud, Console, PC)

9 novembre

Football Manager 2022 (Cloud, Console, PC)Forza Horizon 5 (Cloud, Console, PC)

11 novembre

Bien sûr, la cuve du Game Pass ne peut apparemment contenir qu’un certain nombre de cornichons, et cette métaphore ne va nulle part, n’est-ce pas ? Mais les jeux suivants le sont ! Ils quitteront la bibliothèque Xbox Game Pass le 15 novembre :

Planet Coaster (Cloud, Console)Star Renegades (Cloud, Console, PC)Streets of Rogue (Cloud, Console, PC)The Gardens Between (Cloud, Console, PC)River City Girls (Cloud, Console, PC)Final Fantasy VIII HD (Console, PC)

À noter : au début du mois dernier, Sony a ajouté Final Fantasy VIII Remastered à PS Now, son service de jeux à la demande concurrent du Game Pass.

Dans l’ensemble, c’est un autre mois solide dans une série de mois solides pour Game Pass. Forza Horizon 5… mec, j’y joue (beaucoup), mais un accord d’embargo m’empêche de partager des détails pour l’instant. Pour l’instant, je vais simplement vous diriger vers l’aperçu brillant de Kotaku du mois dernier. Comme pour tous les jeux Xbox propriétaires, Forza Horizon 5 est disponible au lancement sur Game Pass. Mais les joueurs qui se préparent pour les éditions premium du jeu peuvent commencer à jouer quelques jours plus tôt, le 5 novembre.

Le grand bijou ici est It Takes Two de Hazelight. J’attendais celui-ci avec impatience depuis son lancement en mars, mais je n’ai pas encore trouvé le temps de le vérifier. Le jeu précédent du studio, A Way Out, se démarque facilement parmi les jeux coopératifs de ces dernières années. Il y a une pénurie notable de tels jeux ces jours-ci, donc c’est formidable d’en voir un – de l’avis de tous, bien fait, en plus – jouer sur une si grande scène.

Le piège ? It Takes Two est disponible via EA Play, dont l’accès n’est disponible que pour ceux qui souscrivent à l’abonnement Game Pass Ultimate, plus onéreux, un autre exemple de la division croissante entre les deux niveaux Game Pass.

La base d’abonnés de Game Pass a augmenté de 37% au cours de l’année dernière, contre 18 millions en janvier, le dernier chiffre officiel fourni par Microsoft. Des chiffres non officiels (y compris une ligne jetable du PDG de Take-Two, Strauss Zelnick lors d’une interview avec The Wrap) l’ont évalué à 23 ou 30 millions. Quel que soit le total, Microsoft n’a pas dit publiquement comment ce chiffre se répartit entre les niveaux de prix.