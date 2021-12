It Takes Two remporte le titre de jeu de l’année aux Game Awards 2021

Après de longues délibérations, It Takes Two a été officiellement déclaré Jeu de l’année aux Game Awards 2021, l’emportant sur Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, Psychonauts 2, Metroid Dread et Deathloop.

2021 a été une année étrange pour les jeux. Avec des blockbusters comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West tous repoussés à 2022, de nombreuses personnes ont affirmé que cette année était restée clairsemée en comparaison. D’un autre côté, un jeu aussi inhabituel et ambitieux que It Takes Two émergeant victorieux est une surprise bienvenue dans une industrie qui se sent souvent prévisible.

Il est vrai que certains des nominés de 2021 semblent plutôt étranges lorsqu’ils sont vus aux côtés de la gamme d’étoiles de l’année dernière de The Last of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades et Ghost of Tsushima. Cela ne rend pas la victoire de It Takes Two sur GOTY moins valable que celles décernées les années précédentes – au contraire, gagner une distinction aussi convoitée en 2021 est particulièrement digne d’éloges.

Le patron de Hazelight, Josef Fares, est monté sur scène pour accepter le prix pour It Takes Two, et a spécifiquement fait référence à son tristement célèbre « F *** the Oscars! » commentaire de retour en 2017 lors de son discours. Fares a également déclaré qu’il avait l’intention de remettre le trophée à ses filles.

Si vous n’avez pas encore joué à It Takes Two par vous-même, il est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 et PS5. Assurez-vous simplement d’enrôler un ami avant de le démarrer si vous voulez tirer le meilleur parti de l’expérience – il est censé en prendre deux, après tout.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.