It Takes Two s’est vendu à un million d’exemplaires

Le titre coopératif It Takes Two s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires.

C’est selon le développeur Hazelight, qui a révélé le jalon sur Twitter et a déclaré que le jeu «était toujours aussi fort». Pendant ce temps, le réalisateur Josef Fares a déclaré que cela montre le désir des joueurs d’expériences coopératives.

“Cela montre qu’il y a certainement des joueurs qui veulent aussi jouer à des jeux en coopération uniquement”, a-t-il écrit.

“Merci à tous et j’espère que nous verrons plus de jeux comme celui-ci.”

It Takes Two a fait ses débuts fin mars et lors de sa troisième semaine de vente, il s’agissait du titre le plus vendu sur Steam. Les tarifs toujours audacieux ont déclaré plus tôt en 2021 que si quelqu’un s’ennuyait du jeu, il leur donnerait 1000 $.

It Takes Two semble avoir été un vendeur légèrement plus lent que la version précédente de Hazelight, A Way Out. Ce titre a décalé d’un million d’exemplaires en deux semaines lors de sa sortie en mars 2018, avant d’en décaler deux millions en août 2019. En janvier 2021, A Way Out s’était vendu à plus de 3,5 millions d’unités.

Nous avons déjà rencontré Fares aux BAFTA Game Awards 2019 après qu’A Way Out ait remporté la catégorie multijoueur.

