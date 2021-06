Italie, 29 matchs sans défaite, dix victoires d’affilée et zéro but encaissé

17/06/2021 à 20h42 CEST

.

Sélection de Italie, la première à tamponner son ticket pour les huitièmes de finale Eurocoupe, records sportifs, avec 29 matchs sans défaite et dix victoires consécutives, le tout sans encaisser de buts. L’équipe de Roberto Mancini a commencé comme un missile le Eurocoupe et, après avoir débuté avec un 3-0 contre la Turquie, il a répété le même résultat contre la Suisse, écrasé par un doublé de Manuel Locatelli et un but de Ciro Immobile.

La dernière défaite de Italie remonte au 10 septembre 2018 dans le Ligue des nations, lorsque le Portugal, finalement champion, a gagné 1-0 avec un but de André Silva. Depuis, Italie Il a ajouté 24 victoires et cinq nuls, des chiffres qui lui ont permis de se qualifier avec tous les triomphes pour l’Eurocup et également de sceller le ticket pour la phase finale de la Ligue des nations, dans laquelle il jouera les demi-finales en octobre contre Espagne à San Siro.

Cette brillante séquence est la deuxième plus longue de l’histoire italienne, avec des hommes de Mancini qui ne sont qu’à un match d’égaler le record de l’équipe Image de balise Vittorio Pozzo, l’entraîneur double champion du monde, invaincu pendant trente matchs entre 1935 et 1939. Dans ces 29 matchs, les “azzurri” ont marqué 80 buts et n’en ont encaissé que sept, jouant un football attrayant sans perdre un excellent équilibre défensif.

Le but Gianluigi Donnarumma, le défenseur Léonard Bonucci, le côté Léonard de Spinazzola, le moyen Manuel Locatelli ou l’extrême Domenico Berardi sont quelques-uns des noms propres d’une équipe dans laquelle dominent l’union du vestiaire et le désir d’aller au bout et de triompher à nouveau dans un grand tournoi international. De plus, la performance s’est accrue ces derniers mois, avec une séquence de dix victoires d’affilée, le tout sans encaisser le moindre but.

Le duel de dimanche prochain contre gallois, dans lequel Italie la première place est jouée et, a priori, la possibilité d’avoir un huitième de finale plus accessible en croisant et en évitant Belgique, dans le cas où il est passé comme le premier de son groupe, cela peut représenter un moment historique pour Mancini. Pour le moment, Italie Il est concentré dans le centre technique de Coverciano (Florence, centre), dans lequel il est revenu mercredi soir après le triomphe des JO de Rome contre la Suisse.

Il est probable que Mancini, qui a confirmé dix des onze partants qui ont remporté la première, apporte plusieurs changements à la programmation qui seront mesurés avec gallois. Ça ne sera pas Giorgio Chiellini, qui a pris sa retraite ce mercredi avec quelques gênes musculaires, et devrait le remplacer Francesco Acerbi derrière. Il indique également onze Andrea “Gallo” Belotti remplacement Ciro Immobile et au moins un entre Federico Chiesa Oui Federico Bernardeschi sera le titulaire à la place de Lorenzo Insigne ou alors Domenico Berardi.

L’équipe nationale italienne vit des moments de rêve et la presse locale célèbre ce jeudi pour Manuel Locatelli, le milieu de terrain qui a mené la victoire sur Suisse et qu’il a substitué de manière imbattable les blessés Marco Verratti. Ses deux buts ont fait de lui le meilleur tireur “azzurro” de cette Eurocoupe à égalité avec Immobile, qui a marqué un but à dinde et un autre à Suisse.