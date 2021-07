Italie-Angleterre, Wembley attend le champion

07/10/2021

Le à 21:31 CEST

X. Serrano

Italie et Angleterre ils se battent ce dimanche soir dans Wembley par le sceptre continental. Ils n’étaient pas les favoris, ils ont commencé un cran en dessous des grands candidats, mais ils ont consolidé leur candidature de manière incontestable avec l’avancement du Eurocoupe. Pour les deux c’est l’occasion de revenir au sommet après des transitions sous la direction de Gareth porte sud Oui Roberto Mancini, respectivement.

Une attente interminable pour le “Trois Lions”. Ils entament leur première finale depuis leur victoire en Coupe du monde 1966, leur seul titre absolu, également en Wembley. Un demi-siècle de déceptions s’ensuivit. En guise de plafond, les demi-finales des Coupes d’Europe 1968 et 1996. Il y a 25 ans, porte sud Il a incarné l’échec anglais lorsque son échec aux tirs de barrage contre l’Allemagne a privé l’Angleterre de disputer la finale de leur Championnat d’Europe. Aujourd’hui, après cinq ans au pouvoir et après avoir atteint la demi-finale de la dernière Coupe du monde, il a l’opportunité de se rattraper.

Afin de Italie, la mémoire du métal est plus récente. Mais aussi celui de la déception. Championne du monde en 2006, elle a touché le fond en n’accédant pas à la Coupe du monde 2018. Et elle est arrivée Mancini. L’entraîneur a redonné confiance à un groupe englouti, renforcé le talent dans leur transition et opté pour un jeu offensif. Le résultat, une séquence ouverte de 33 matchs sans défaite. Le meilleur de son histoire.

Le choc des styles

À porte sud On lui a reproché d’être conservateur, mais les résultats le soutiennent. Il a beaucoup de talent, mais privilégie l’équilibre et la solidité défensive de l’Angleterre est incontestable. Pickford a concédé un but et un coup franc direct en six matchs. Tout indique que le coach va répéter le même onze qu’avant Danemark.

On peut douter de la présence de Foden, qui ne s’est pas entraîné avec le groupe hier en raison d’une petite blessure au pied. De même, les « Trois Lions » ont de meilleurs entraînements sur le banc, un facteur qui pourrait être décisif. Comment il joue en sa faveur, pour la sixième fois en sept matchs dans le Eurocoupe, la chaleur de Wembley.

Il est également prévu que Mancini répéter onze. ItalieQui a été tant aimé et battu en phase de groupes, il a montré lors des huitièmes de finale qu’il savait survivre à l’adversité. C’est aussi une équipe solide, car Donnarumma Il n’a encaissé que trois buts, et il reste à voir dans quelle mesure il voudra risquer. La peur de perdre jouera son rôle. Angleterre il n’a traîné que neuf minutes au tableau de bord dans l’ensemble euro, tandis que Italie il n’a jamais été désavantagé.

Les files d’attente probables

Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson ; Barella, Jorginho, Verratti ; Chiesa, Immobile et Insigne.

Angleterre: Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw ; Phillips, Riz; Saka, Mont, Sterling ; Kane.