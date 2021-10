Italie et Belgique, pour le prix de consolidation

10/10/2021 à 10h15 CEST

LL’Italie de Roberto Mancini, actuel champion d’Europe, affrontera la Belgique dans le match correspondant aux troisième et quatrième places de l’UEFA Nations, après avoir perdu respectivement contre l’Espagne et la France.. Les Italiens sont favoris et visent leur quatrième victoire consécutive dans un match officiel contre l’équipe belge, qui a gaspillé un revenu de deux buts en demi-finale.

Les transalpinos, qui n’ont pas affirmé leur statut de favoris pour accéder à la finale, ont clairement chuté face à l’Espagne de Luis Enrique et ont mis un terme à leur invincibilité.. Après avoir dépassé les 35 matchs sans perdre en Espagne entre 2007 et 2009 et les 36 au Brésil entre 1993 et ​​1996, Les hommes de Roberto Mancini ont laissé le record sur un total de 37 matchs.

Les Belges, quant à eux, ont bouclé une belle heure de jeu face à la France en demi-finale, mais l’efficacité des hommes de Didier Deschamps a de nouveau laissé une sensation douce-amère alors que la Belgique affronte un gros match.. Pour le match contre l’Italie, en plus, il ne pourra pas compter sur Romelu Lukaku ou Eden Hazard: les deux sont blessés et l’entraîneur a déjà confirmé qu’ils ne participeraient pas.

Un conflit avec les comptes en attente

L’Italie – Belgique est, sans aucun doute, la réédition des quarts de finale du dernier Championnat d’Europe où les transalpinos ont abaissé l’un des favoris au titre avec des buts de Barella et Insigne. Le match correspondant à l’Euro 2016 s’est également terminé pour l’équipe azulón : l’Italie l’a endossé 2-0 avec des buts de Giaccherini et Pellè.

La dernière fois que la Belgique a battu l’Italie dans un match officiel, c’était à l’Euro 1972, lorsque les Belges ont éliminé les Italiens en phase de promotion vers la finale. En réalité, c’est la seule victoire belge sur l’équipe transalpine en match officiel : l’Italie compte quatre victoires, deux nuls et une seule défaite lors des sept dernières confrontations directes.