Un homme de 22 ans est décédé dans un accident de voiture à Caltagirone, en Sicile, alors qu’il se précipitait vers le centre-ville pour participer aux festivités de la victoire, a annoncé la police. Dans la capitale financière Milan, 15 personnes ont été blessées, dont trois grièvement, lors d’une soirée tapageuse d’après-match.

L’un d’eux a perdu trois doigts lorsqu’un feu d’artifice a explosé dans sa main.

Dans une ville proche de la ville de Foggia, dans le sud du pays, la police pense qu’un tueur à gages a profité du chaos dans les rues pour régler un compte, abattant sa cible dans la foule avant de s’échapper à moto.

La nièce de la victime, âgée de six ans, a également été blessée dans l’attaque et se trouvait dans un état “très grave”, selon les médias.

L’Italie a remporté le championnat à Londres pour la première fois depuis 1968.

Ils ont mis fin à la course à la gloire des Three Lions avec une victoire 3-2 aux tirs au but à Londres.

Au final, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté les pénalités cruciales, tandis que Harry Kane et Harry Maguire étaient cadrés.

Cependant, ils n’ont pas gagné car l’Italie a marqué trois pénalités à deux.

Le chaos a également éclaté à Londres après le match d’hier soir, la police métropolitaine ayant déclaré que 45 arrestations avaient été effectuées lors de la surveillance de l’événement dans la capitale, avec 19 officiers blessés.

Downing Street a critiqué les fans anglais qui ont pris d’assaut le stade de Wembley sans billets et causé des problèmes à Trafalgar Square.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Ces scènes étaient inacceptables et nous condamnons la violence, les comportements antisociaux et les abus dans les termes les plus forts”.

Lorsqu’on lui a demandé si le niveau de maintien de l’ordre était adéquat, le porte-parole a déclaré : « Comme pour toutes les opérations de maintien de l’ordre majeures, il y aura des leçons à tirer.

