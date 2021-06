Italie Eurocup: Horaire et où regarder à la télévision

in

10/06/2021 à 23:20 CEST

Cet Euro 2020 démarre par un duel de phase de groupes entre les équipes turque et italienne, ce vendredi 11 juin à 21h00 CET (19h00 GMT) au stade olympique de Rome, dans la capitale italienne.

Ce sera la première d’une série de rencontres très intéressantes dans le championnat d’été de la Euro 2020, qui peut être vu ouvertement en Espagne.

L’Italie et la Turquie sont deux des quatre équipes du groupe A de la Eurocoupe et le pays des « azurri » a été choisi par l’UEFA pour lancer la compétition.

La scène de l’Olympique romain, avec 16 000 spectateurs dans les tribunes et le ténor Andrea Bocelli protagoniste de la cérémonie d’ouverture, il accueille le début d’une Eurocoupe que pour l’Italie cela doit représenter une rédemption et la cerise sur le gâteau à la renaissance lancée par le coach Roberto Mancini.

L’élimination subie en novembre 2017 contre la Suède en barrages de la Coupe du monde a représenté une “année zéro” pour l’Italie, qui depuis lors, après l’arrivée de Mancini, a recommencé jusqu’à enchaîner une séquence de 27 matchs sans connaître la défaite qu’ils sont revenus à l’élite du football européen.

De l’autre côté, les Turcs viennent Rome après avoir été invaincu, en phase qualificative, de la double confrontation France. Ils l’ont fait avec quatre points en deux matchs et avec une équipe qui sait se défendre avec beaucoup d’ordre, avant de faire des dégâts en zone offensive.

Le sélecteur Senol Gunes a un modèle qui mélange une excellente technique, comme celle de Hakan calhanoglu et Yusuf Yazici, et l’expérience et le caractère, comme celui de Burak yilmaz, flambeur canonnier champion de France à Lille.

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

Le match d’ouverture de l’Euro 2020 entre Turquie et Italie qui sera joué Vendredi 11 juin à 21h00, il peut être vu gratuitement à la télévision en Espagne par Télécinco.

Vous pouvez également suivre le match sur directement sur le site SPORT ici. La minute par minute avec les chances, les buts, les cartons, les changements et le résultat du match.