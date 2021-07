Italie : Morata s’est vengé en faisant revivre l’Espagne avec le but égalisateur à un

in

06/07/2021

Le 07/07/2021 à 01:20 CEST

Quand l’Espagne en avait le plus besoin, Álvaro Morata est apparu pour sauver l’équipe de Luis Enrique, qui était sur la toile après le but de Chiesa, qui avait mis les hommes de Mancini en avant. L’attaquant de l’Atlético – prêté par la Juventus – a été le protagoniste à l’approche du choc, puisqu’il est resté sur le banc au profit d’Oyarzabal. Des caprices du destin, c’est Morata qui, entrant depuis le banc, a fait revivre l’Espagne en inscrivant son troisième but en Championnat d’Europe.

Morata est entré sur le terrain à la 62e minute, juste deux après que Chiesa a ouvert le score. A la 80e minute, alors que l’Espagne était déjà désespérée, l’attaquant s’est engagé dans la voie centrale, faisant équipe avec Olmo, qui a retourné le mur très précisément.. Avec un contrôle parfait, Morata se tenait devant Donnarumma, qu’il a battu par le bâton court, déclenchant la folie parmi les membres de l’équipe espagnole, qui commençait à se manifester en dehors de l’Eurocup.

L’objectif de Morata d’envoyer la fête en prolongation sert d’autre exercice de justification pour un joueur qui a fait l’objet de vives critiques dans les premiers jours de l’Eurocup pour son manque de réussite. Morata lui-même a reconnu qu’il avait passé un mauvais moment après avoir reçu des menaces et maintenant, son objectif sert à dissiper les raisons de ses détracteurs.