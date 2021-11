Italie | TEAMparler

L’Italie devra passer par les éliminatoires de la Coupe du monde après avoir été tenue en échec par la superbe Irlande du Nord à Windsor Park.

L’armée verte et blanche frustré les champions d’Europe pendant 90 minutes dans la meilleure performance de l’ère Ian Baraclough. Et ils auraient même pu prendre les trois points alors que Conor Washington a repoussé une chance de dernière minute d’arracher une victoire célèbre. La Suisse a battu la Bulgarie 4-0 pour prendre la tête du groupe C, ce qui signifie que les Azzurri ont terminé deuxièmes.

Ils entrent dans les play-offs tandis que l’Irlande du Nord a terminé troisième. Il y a eu de superbes performances sur le terrain depuis l’Irlande du Nord, avec Jonny Evans exceptionnel.

Le défenseur de Leicester était un roc au cœur de la défense, prouvant à quel point il était un gros raté lorsqu’il s’est blessé plus tôt lors des qualifications. Stuart Dallas était apte à commencer, ayant raté l’entraînement dimanche.

Cependant, Paddy McNair, blessé, a été remplacé en défense par Tom Flanagan. Baraclough avait souligné la nécessité de commencer à jouer régulièrement au football de club lors du match précédent contre la Lituanie.

Mais il a sélectionné Jamal Lewis devant Shane Ferguson malgré son manque de football avec Newcastle United. Gavin Whyte a également obtenu le feu vert et les deux stars n’ont pas déçu leur manager.

L’Italie menaçait rarement et Bailey Peacock-Farrell a sauvé le meilleur effort des visiteurs grâce à Giovanni Di Lorenzo. L’Irlande du Nord a superbement défendu et maintenu sa discipline au milieu de terrain. Et pendant 20 minutes, l’Italie n’a pas pu voir un autre but.

Lorenzo Insigne tirait droit sur Peacock-Farrell juste avant la demi-heure avant que le faible effort de Federico Chiesa n’inquiète le gardien. Insigne a également décoché un tir juste à côté trois minutes après le début de la seconde mi-temps.

Les hôtes ont répondu avec leur meilleur moment du match à ce moment-là, alors que le tir de George Saville a forcé un arrêt plongeant de Gianluigi Donnarumma.

Les hôtes tiennent bon alors que l’Italie se mobilise

Avec des nouvelles de Lucerne indiquant que la Suisse était en tête, l’Italie a intensifié la pression. Mais ils ne pouvaient pas trouver un moyen de passer. De l’autre côté, Washington, en tant que remplaçant, a brisé le piège du hors-jeu et a couru au but, mais son tir bas a été dévié derrière.

Et les charges de Baraclough auraient pu l’emporter dans la dernière minute du temps réglementaire. Donnarumma a quitté sa ligne pour dégager, mais Washington a réussi à gagner le ballon.

Cependant, il a éraflé son tir et Leonardo Bonucci a pu le bloquer sur la ligne. Les fans ont hurlé leur approbation au coup de sifflet final.

L’Irlande du Nord n’a peut-être pas remporté le match, mais ils l’ont mélangé avec un poids lourd d’une équipe. Pour l’Italie, ils devront désormais bannir les souvenirs d’avoir raté la Coupe du monde 2018 en barrages.