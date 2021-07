Italie vs Angleterre | Euro 2021 : Cinq surprises tactiques Gareth Southgate pourrait jaillir en finale de l’Euro 2020

Gareth Southgate mèneront Angleterre dans leur première finale majeure près de 60 ans plus tard aujourd’hui, mais avec Roberto Mancini‘s Italie se dressant sur leur chemin vers le succès au stade de Wembley, il y a un certain nombre de surprises tactiques que Trois Lions le patron pourrait jaillir.

Au début du tournoi Angleterre auraient été les grands favoris pour un tel match, et le Azzurri n’entraient dans l’esprit de personne en tant que challengers potentiels, surtout compte tenu de la force de la France.

Pourtant, après un tournoi où l’équipe italienne a été sur une lancée, allant de mieux en mieux, tout à coup, la pièce maîtresse de dimanche s’annonce comme une rencontre serrée entre les deux équipes les plus performantes de l’été.

porte sud n’a jamais hésité à prendre des décisions tactiques inhabituelles, et le fait qu’elles soient presque toujours payantes lui a valu beaucoup de crédit à la banque avec Angleterre fans, mais avant le plus grand match de l’histoire moderne du football anglais, il a cinq surprises potentielles qui pourraient influencer l’issue du match.

Démarrez Sancho à droite pour cibler Emerson

L’absence de Léonard de Spinazzola est énorme pour le Azzurri, l’ailier de la Roma ayant probablement été Italiemeilleur joueur de tout le tournoi.

Emerson de Chelsea n’est pas un mauvais joueur, mais il est un énorme downgrade sur Spinazzola et c’est un domaine où Angleterre peut chercher à exploiter une faiblesse.

Bukayo Saka a été choisi pour son travail assidu de haut en bas sur le flanc droit, et bien qu’il ait montré des étincelles d’excellence offensive, la performance de Jadon Sancho contre l’Ukraine était plus polie dans le dernier tiers.

Il y a une certaine imprévisibilité Sancho‘s play et cela pourrait vraiment causer Italie problèmes défensifs, surtout s’il est capable de rentrer aussi efficacement que Mikel Oyarzabal l’était en demi-finale.

Ce serait un choix qui surprendrait l’Italie, d’autant plus que personne ne s’attend à Angleterre être trop enthousiaste dans l’approche avant, mais cela pourrait peut-être mettre Angleterre sur le pied avant, mettant la foule de leur côté.

Utilisez Trippier dans une configuration à double aile arrière

Maintenant, c’est l’opposé polaire complet du point fait ci-dessus, mais si Angleterre sont sérieusement préoccupés par le travail de Lorenzo Insigne à gauche, soutenu par des courses avant par Emerson, l’utilisation de Kieran Trippier et Kyle Walker pourrait ajouter une solidité défensive supplémentaire.

Cela a bien fonctionné à Manchester United lorsque Ole Gunnar Solskjaer a joué à la fois contre Luke Shaw et Alex Telles, car le positionnement défensif supplémentaire pourrait empêcher Insigne de courir le match et de couper à l’intérieur à volonté.

ça limiterait Angleterrepotentiel offensif, mais dans un match contre le duo de Giorgio Chiellini et Léonard Bonucci, cela peut arriver de toute façon.

Gardez Mount au milieu de terrain

Malgré leur capacité à conserver la possession tout au long du tournoi, Angleterre pourrait bien se heurter à une équipe qui a une meilleure inclinaison naturelle pour la rétention du ballon sous la forme de Azzurri.

Jorginho a été exceptionnel tout le tournoi et Italiele meilleur du football a coïncidé avec le retour de Marco Verratti au XI de départ.

Pour tous ses talents créatifs, Monter a beaucoup d’influence sur Angleterremilieu de terrain d’un point de vue défensif.

Un démarrage lent de Kalvin Phillips contre le Danemark a permis aux Danois de prendre le dessus dans le match, et ce n’est qu’après Monter est tombé dans un rôle plus profond et a presque formé un trio de milieu de terrain plat qui Angleterre ont pu se ressaisir et se remettre à jouer leur meilleur football juste avant la mi-temps.

Contre Italie, Monter peut avoir à remplir un rôle similaire, en particulier avec Verratti et Nicolo Barella avoir la liberté d’aller de l’avant.

Début Calvert-Lewin dans les deux premiers avec Kane

Maintenant, ce serait un joker complet et annulerait totalement Angleterrela stratégie de l’équipe tout au long du tournoi, mais nous avons vu en Premier League que l’attaquant d’Everton est si peu nombreux dans la surface de réparation qu’il doit être surveillé de près.

Sa présence occupera toujours l’un des Bonucci ou alors Chiellini, ou peut-être même les deux, ce qui permettrait Kane tomber dans une position n ° 10 et ne pas quitter Angleterre totalement isolé par le centre sans aucune option vers l’avant.

Cela aurait un impact sur la structure d’une manière qui porte sud serait peu à l’aise avec, mais cela pourrait donner Italie un problème qu’ils n’avaient pas envisagé, ainsi que d’ouvrir la voie aux buts sur coup de pied arrêté, ce qui pourrait faire la différence dimanche.

Commencer Grealish

Nous avons vu les images, les acclamations enthousiastes à chaque fois que le meneur de jeu d’Aston Villa est diffusé sur le grand écran de Wembley. Il y a quelque chose à propos Jack Grealish cela excite les supporters, et il n’est pas toujours facile de mettre le doigt sur ce que c’est.

Il est l’un de ces rares footballeurs qui l’ont juste. Il est incroyablement gracieux sur le ballon, panique les défenses et crée des occasions.

Grealishl’éthique de travail défensive de est solide, mais porte sud ne lui fait toujours pas confiance pour certains scénarios, comme nous l’avons vu avec son camée remplaçant contre le Danemark.

Italiele milieu de terrain aime que le jeu se passe devant eux, bien qu’ils pressent exceptionnellement bien dans le dernier tiers, et Grealish leur donnerait quelque chose d’indésiré en se mettant derrière eux et en leur courant dessus.

Le nombre de fois où il subirait une faute peut également augmenter le nombre de coups de pied arrêtés offensifs Angleterre ont, ce qui pourrait encore être leur meilleure chance de marquer dimanche.