Italie vs Angleterre | Euro 2021 : Kane : il y a un niveau d’excitation supplémentaire avant la finale de l’Euro 2020

Harry Kane mèneront Angleterre dans leur première finale de tournoi majeur depuis près de soixante ans lorsque Angleterre prendre en charge Italie au stade de Wembley dimanche, mais avant le Euro 2020 événement phare, le joueur de 27 ans a admis que l’équipe ressentait un niveau d’excitation supplémentaire.

Gareth Southgate a tenté de faire en sorte que ses joueurs abordent le match comme un autre match de leur parcours, mais Kane s’est empressé d’admettre qu’il y a certains sentiments qui, étant dans un final, évoquent.

“Nous avons fait tomber les barrières tout au long du tournoi, il y a un niveau supplémentaire d’excitation et d’émotion [ahead of the final], mais nous avons commencé avec l’objectif de gagner le tournoi et nous avons cette opportunité [in our hands], ” Kane expliqué lors de sa conférence de presse d’avant-match.

“Voir les fans dans les rues et l’accueil que nous avons eu à notre arrivée et sur le terrain d’entraînement et à la sortie de l’hôtel, cela nous montre de quel genre d’occasion il s’agit.”

Marquer un but en finale de dimanche suffira à Kane pour assurer sa place en tant que Angleterremeilleur buteur du tournoi de tous les temps, et il n’en a besoin que d’un pour égaliser le total de Cristiano Ronaldo pour Euro 2020, mais ce n’est pas quelque chose sur quoi il se concentre.

“J’aurais adoré marquer trois ou quatre buts en phase de groupes”, a-t-il confirmé.

“[At] la Coupe du monde en 2018, nous avons fait un début incroyable, mais mentalement je me suis perdu dans la dernière partie du tournoi.

“Maintenant, nous devons vivre dans l’instant, savoir que nous sommes sur la bonne voie et procéder de cette manière. Ce match ne concerne pas que moi, le match est Angleterre contre Italie.”

Lorsqu’on s’appuie sur les atouts de la Azzurri, Angleterrele capitaine a pointé du doigt ses rivaux les plus proches, le couple défensif central de Giorgio Chiellini et Léonard Bonucci.

“Ce sont deux défenseurs incroyables”, a-t-il poursuivi.

“Ils ont beaucoup d’expérience dans ces jeux tout au long de leur carrière, mais je veux jouer contre les meilleurs défenseurs du monde, qui sont ces deux-là.”