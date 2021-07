Italie vs Angleterre | Euro 2021 : Quinze statistiques surprenantes sur les 15 autres finales du Championnat d’Europe

Le 16 Championnat d’Europe finale aura lieu dimanche soir, comme Italie prendre en charge Angleterre au stade de Wembley.

Alors que le match se rapproche et que l’excitation monte, nous examinons 15 statistiques surprenantes des 15 finales précédentes.

Eder : le Portugais Iniesta marque le but vainqueur à la 109e minute

Tout comme Andres Iniesta a remporté la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud avec un vainqueur en prolongation à la 103e minute contre les Pays-Bas, Ederfrappe imparable de à la 109e minute de la Euro 2016 remise finale le Portugal une victoire 1-0 sur France.

Eder, perseguido por sus compaeros, tras marcar el gol de la victoria ante Francia en l’Euro 2016.

2-1 : Le score le plus courant

Les finales n’ont généralement pas été les affaires les plus marquantes, et à cinq reprises, le score s’est terminé 2-1. Cela s’est passé en 1960, 1964, 1980, 1996 et 2000.

Espagne : la seule équipe à avoir remporté deux finales consécutives

Espagne est devenu la seule équipe à remporter deux finales consécutives, qu’ils ont remportées contre l’Allemagne et l’Italie en 2008 et 2012 respectivement.

Des pénalités ? C’est arrivé qu’une fois

En 1976, Tchécoslovaquie vaincu Allemagne de l’Ouest lors de la seule séance de tirs au but de l’histoire de la Championnat d’Europe finale, avec Antonin Panenka marquant le coup de pied décisif.

Panenka, en el momento del golpeo del penalti que le meti al mtico portero alemn Sepp Maier

Allemagne : le plus grand nombre d’apparitions finales

Tandis que Allemagne et l’Espagne ont tous deux remporté le tournoi à trois reprises, Allemagne ont fait le plus d’apparitions en finale, puisqu’ils ont également perdu en 1976, 1992 et 2008.

Quand le Golden Goal a décidé du match

Les finales de 1996 et 2000 se sont chacune décidées par un but en or en prolongation, avec Olivier Bierhoff remise Allemagne victoire sur la République tchèque en 1996 et David Trezeguetla grève donne France victoire sur l’Italie quatre ans plus tard.

Oliver Bierhoff, el alemn que marc el primer gol de oro en una Eurocopa.

Vilfort : Le héros de la finale 1992

Le héros de Danemarkle triomphe de conte de fées en 1992 était Kim Vilfort. Ayant dû quitter le camp de son équipe à deux reprises après que sa fille ait été diagnostiquée d’une leucémie, son but en finale contre l’Allemagne a assuré une victoire 2-0.

Les équipes qui ont fait les meilleurs débuts dans le tournoi

Trois équipes ont remporté la compétition lors de leur première apparition : la URSS en 1960, Italie en 1968 et Allemagne de l’Ouest en 1972.

Berti Vogts : Vainqueur en tant qu’entraîneur et joueur

Un homme a remporté la compétition à la fois en tant qu’entraîneur et en tant que joueur : Berti Vogts. Il a poursuivi son succès en tant que joueur dans Allemagne de l’Ouesttriomphe en 1972 en menant son équipe à la victoire contre la République tchèque en 1996.

Berti Vogts et Oliver Bierhoff.

Espagne vs Italie : la plus grande victoire

Après leurs succès au Championnat d’Europe en 2008 et à la Coupe du monde en 2010, EspagneLa génération dorée a connu une grande finale appropriée, battant Italie 4-0 à Kiev pour gagner Euro 2012.

Jordi Alba celebra el gol que marc en la finale de 2012 a Italia.PABLO GARCA

La plupart des apparitions finales consécutives

Allemagne détiennent ce record, puisqu’ils ont atteint la finale en 1972, 1976 et 1980, remportant la première et la dernière de ces finales.

Schuster, en su etapa de jugador con la elstica alemana.

Vainqueurs du championnat d’Europe et de la Ligue des champions

Au total, neuf joueurs ont réussi à remporter la Ligue des champions suivie du Championnat d’Europe la même année : Luis Suarez (Inter et Espagne, 1964) ; Ronald Koeman (PSV Eindhoven et Pays-Bas, 1988) ; Barry van Aerle (PSV Eindhoven et Pays-Bas, 1988) ; Hans van Breucklen (PSV Eindhoven et Pays-Bas 1988) ; Gerald Vanenburg (PSV Eindhoven et Pays-Bas, 1988) ; Juan Mata (Chelsea et Espagne, 2012) ; Fernando Torres (Chelsea et Espagne, 2012) ; Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Portugal, 2016) ; et Pépé (Real Madrid et Portugal, 2016).

Ballack et Griezmann : 2008 et 2016 tragiques

Cependant, deux joueurs ont perdu la Ligue des champions suivie du Championnat d’Europe la même année. Michael Ballack l’a fait avec Chelsea et l’Allemagne en 2008, et cela a été répété par Antoine Griezmann en 2016 avec l’Atletico Madrid et la France.

Les joueurs qui ont rattrapé la défaite en finale de Ligue des champions

Quatre joueurs ont suivi la défaite en finale de la Ligue des champions avec une victoire au Championnat d’Europe la même année : Ignace Zoco et Amancio Amaro (Real Madrid et Espagne, 1964) ; et Manny Kaltz et Horst Hrubesch (Hambourg et Allemagne de l’Ouest, 1980).

Soulier d’or de Fernando Torres

Fernando Torres a remporté le botte dorée à Euro 2012 même s’il n’a marqué que trois buts, soit le même nombre que cinq autres joueurs : Alan Dzagoev, Mario Mandzukic, Mario Gomez, Mario Balotelli et Cristiano Ronaldo.

Cependant, il a reçu le trophée après avoir contribué une passe décisive et avoir joué le moins de minutes (189 minutes) de tous les joueurs qui avaient marqué trois buts.

Fernando Torres celebra el tercer gol de Espaa a Italia.PABLO GARCA