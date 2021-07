Italie vs Angleterre | Euro 2021 : Similitudes entre 2012 et 2021 : l’histoire se répète-t-elle ?

L’accumulation jusqu’à la fin mai a vu Chelsea les fans de tout le pays examinent toute comparaison entre la saison 2012 – où ils ont battu le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions – et la saison qui vient de s’achever, alors qu’ils s’accrochent à l’espoir avant la pièce maîtresse de la Ligue des champions 2021 contre Manchester City.

Grâce à Thomas Tuchel, ils ont pu surpasser les champions de Premier League et apporter la gloire à l’ouest de Londres. Alors que toute l’Angleterre se tourne désormais vers le dimanche 11 juillet, nous nous demandons : l’histoire peut-elle se répéter une fois de plus ?

De même que Manchester City gagner la Premier League et Chelsea remportant la Ligue des champions, 2012 a également vu Italie perdre le Championnat d’Europe finale, alors qu’ils s’inclinaient 4-0 face à l’Espagne à Kiev, en Ukraine.

Ces comparaisons ont porté plusieurs Chelsea fans à la finale à Porto et maintenant Angleterre les fans se tournent vers cette même lueur d’espoir contre Roberto Manciniest dangereux Italie côté.

le Azzurri ont fait une déclaration jusqu’à présent à Euro 2020, alors qu’ils sont actuellement sur une séquence de 33 matchs sans défaite. En route pour la finale Italie ont éliminé des joueurs comme la Belgique, l’équipe classée n°1 au monde et l’Espagne, avec Lorenzo Insigne être une lumière brillante pour l’équipe.

C’est toujours l’avantage de l’Angleterre

Mais avec l’avantage du terrain, Angleterre entrer dans ce jeu les petits favoris de paris.

N’ayant encaissé qu’un seul but en six matchs jusqu’à présent, Gareth Southgateont montré qu’ils sont une équipe avec laquelle prendre du retard Euro 2020. le Trois Lions possèdent également des prouesses offensives importantes, avec des personnalités comme Harry Kane, Rahim Sterling et le créatif Jack Grealish et Phil Foden, entre autres.

Après Angleterre a produit sa première victoire à élimination directe contre l’Allemagne dans une compétition internationale depuis 1966, les fans se sont immédiatement tournés vers la finale de Wembley dimanche avec une seule phrase en tête : c’est rentrer à la maison.