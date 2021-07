Italie vs Angleterre | Euro 2021 : Un Ballon d’Or commun pour Bonucci et Chiellini !

Le football anglais est le plus soutenu au monde. La Premier League est le meilleur produit que le sport puisse offrir, celui qui génère le plus de revenus et celui qui dépense le plus.

Après une finale de Ligue des champions 100 % anglaise, Angleterre parvenu la finale de l’Euro 2020. Mais, là, ils ont échoué et ont perdu contre un Italie côté poussé par Giorgio Chiellini et Léonard Bonucci, toujours deux des meilleurs défenseurs que le monde du football a à offrir.

Bonucci et Chiellini offrent plus de sécurité que les forces armées. Ils vous frappent puis vous sourient en vous tendant la main.

Ce sont des professionnels absolus, et leurs chemises doivent être vendues en offres deux pour un, ou comme un nom de famille à double canon. Ils méritent une page Wikipédia commune, ou un Ballon d’Or partagé. Phénoménal.

Facundo ArrizabalagaAP

Gareth Southgate introduit le Jadon Sancho et Marcus Rashford dans les dernières secondes avec des pénalités en tête et les deux ont raté.

Rahim Sterlingla réputation de s est allée avant lui. Après avoir remporté un penalty en demi-finale, on lui a dit de se remettre sur pied à maintes reprises dimanche après avoir chuté à la recherche d’une faute.

Laurence GriffithsAP

Il devait y avoir une capacité de 75 pour cent à Wembley, mais si quelqu’un sait où se trouvaient les 25 % de sièges supplémentaires, merci de nous le faire savoir. Wembley était surpeuplé et il semblait y avoir plus de monde à l’intérieur que de sièges après que les gens se soient précipités à travers les clôtures plus tôt dans la journée.

Le championnat d’Europe qui nous a rendu le football est terminé. Avec des fans dans le stade, Italie surmonté Angleterre pour remporter le trophée. Le football a toujours été populaire, et il le sera toujours tant que les matchs sont joués à des heures acceptables et que les billets sont vendus pour des sommes acceptables.