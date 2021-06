Italie vs Autriche EN DIRECT ! Flux de match de l’Euro 2021, dernières mises à jour des scores et des buts aujourd’hui

in

L’Italie a été extrêmement impressionnante jusqu’à présent à l’Euro 2020 et est la grande favorite pour atteindre les quarts de finale alors qu’elle affronte l’Autriche à Wembley ce soir.

L’équipe de Roberto Mancini a défié les stéréotypes typiques des équipes de tournoi italiennes avec un football excitant et offensif et les a vus traverser les phases de groupes avec trois victoires successives, contre la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles.

L’Autriche, quant à elle, a été décevante en battant la Macédoine du Nord et en perdant contre les Pays-Bas lors de ses deux premiers matchs, mais a ensuite produit une excellente performance – quoique légèrement inattendue – pour renverser l’Ukraine lors de son dernier match et sceller la deuxième place du groupe C.

L’Italie était, avec l’Angleterre, l’une des deux seules équipes à avoir franchi la phase de groupes sans encaisser de but, mais cela pourrait bien être leur plus gros test à ce jour.

LIRE LA SUITE

Vous pouvez suivre toute l’action en LIVE avec le blog de Standard Sport !

Faits saillants Italie vs Autriche

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1624741387

BUT! Italie 1-0 Autriche | Federico Chiesa 95′

1624741323

3 minutes : Di Lorenzo est de nouveau sur le pont mais il a été rattrapé en retard par Schlager. Ce n’est pas comme si l’Italie avait dirigé la possession et que l’Autriche serait debout ici, mais ils ont dû travailler très dur. Le fitness pourrait-il le dire ?

1624741091

Simon Collings est à Wembley

Alors c’est parti pour les prolongations. Fair-play pour l’Autriche, qui a été bien meilleure en seconde période. S’il n’y avait pas eu VAR, ils seraient passés à travers eux aussi. Intriguant de voir à quel point ils s’ouvrent dans ce temps supplémentaire.

1624740484

90+1 minutes : Eh bien, avant d’en arriver à trente minutes supplémentaires, il va y avoir cinq minutes supplémentaires.

1624740345

88 minutes : Pour la première fois depuis la pause, l’Autriche est sous la pompe mais elle tient bon avec Hinteregger immense.

Trente minutes supplémentaires s’annoncent…

1624740122

84 minutes: Et… je suis en sécurité. Berardi fait place à Chiesa, Belotti remplaçant Immobile.

1624740090

83 minutes : Les deux ailiers, Berardi et Insigne, m’ont vraiment déçu ce soir. Ils sont tous les deux inversés, alors ils veulent couper à l’intérieur toute la journée, mais ils doivent le mélanger de temps en temps. Trop prévisible.

Au moment où j’écris cela, Spinazzola descend à gauche et raccroche un pour Berardi, qui va pour la volée acrobatique. J’aurais dû supprimer une ou deux choses très rapidement si cela s’était niché, mais il se trompe complètement.

1624739932

81 minutes : Nous allons voir Andrea Belotti et Federico Chiesa.