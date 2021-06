Italie vs Autriche, Euro 2020 : Blog en direct, objectifs, temps forts, mises à jour

in

C’est l’heure des huitièmes de finale de l’Euro 2020 ! Après une brillante phase de groupes avec un grand match après l’autre à travers le continent, seize équipes se sont qualifiées pour ce premier tour de matchs gagnants ou à domicile.

Le stade de Wembley est le site du deuxième match des huitièmes de finale de la journée alors que l’Italie et l’Autriche s’affrontent à Londres. Les Italiens étaient la meilleure équipe de la phase de groupes, avec une défense dominante, un milieu de terrain dynamique et une attaque clinique résultant en trois excellentes victoires devant le public à Rome, avec 7 buts marqués et aucun encaissé.

Mais ce ne sera pas facile pour l’Italie car elle doit affronter David Alaba et l’Autriche, qui ont remporté deux de leurs matches de phase de groupes et ont semblé solides tout au long des deux premières semaines du tournoi. Alaba a été bon comme d’habitude, et leur système de trois à l’arrière avec des wingbacks a été délicat pour tous leurs adversaires jusqu’à présent.

L’Autriche a certainement ce qu’il faut pour bouleverser, mais l’Italie est de grands favoris pour avancer – et a organisé un quart de finale sensationnel contre la Belgique ou le Portugal.

ALIGNEMENTS

ITALIE

Onze de départ : Donnarumma ; Di Lorenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola ; Barella, Jorginho, Verratti ; Berardi, Immobile, Insigne (4-3-3)

Banc : Sirigu (GK), Meret (GK), Locatelli, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni, Tolói

L’AUTRICHE

XI de départ : Bachmann ; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba ; Schlager, Grillitsch ; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic (4-2-3-1)

Banc : A. Schlager (GK), Pervan (GK), Ulmer, Posch, Ilsanker, Gregoritsch, Baumgartlinger, Lienhart, Trimmel, Schaub, Schöpf, Kalajdzic

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, huitièmes de finale

Date/Heure: samedi 26 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Stade de Wembley, Londres, Angleterre

Arbitre: Anthony Taylor (ANG)

VAR: Stuart Attwell (ANG)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Comment regarder à la télévision: ABC (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

