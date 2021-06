Italie vs Autriche | Euro 2021 : Êtes-vous sûr que l’Italie soit favorite ?

in

L’Italie était frustrée samedi soir, ayant besoin d’aller jusqu’au bout pour dépasser l’Autriche et atteindre les quarts de finale du Championnat d’Europe.

Roberto ManciniLes hommes de VAR devaient remercier VAR de ne pas l’avoir perdu dans les 90 minutes, mais ils ont finalement réussi à franchir la ligne grâce à Manciniles remplacements de , qu’il aurait pu faire plus tôt qu’il ne l’a fait.

Federico Chiesa est une star. Le fils d’Enrico s’est déjà frayé un chemin à travers la Serie A, et c’est lui qui a réussi à sortir de l’impasse en prolongation après être arrivé tard dans les 90 minutes.

L’Autriche se retirent du Championnat d’Europe la tête haute, ayant emmené l’un des favoris du tournoi en prolongation et étant à une distance de toucher des huit derniers. Ils ont creusé, se sont battus et ont causé leurs propres problèmes. C’est une vraie équipe.

Le VAR a donné à l’Italie une bouée de sauvetage, mais les moments de célébration qui Marko Arnautovic, l’Autriche et leurs fans ont apprécié leur ont été arrachés cruellement, bien que par une décision correcte.

David Alaba est un leader, et pas seulement parce qu’il porte le brassard pour l’Autriche. Son intelligence, son dynamisme et son rythme de travail étaient incroyables. Il a eu quelques instants de pure brillance et s’est vu arracher une belle passe décisive par VAR. Maintenant, il est en mode vacances avant de penser au Real Madrid.

Ciro Immobile s’est approché de l’un des meilleurs buts du tournoi en première mi-temps, décochant une belle frappe de l’extérieur du poteau à distance. Cela semblait il y a une éternité à la fin des 90 minutes, mais quel moment cela aurait pu être.