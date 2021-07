Italie vs Espagne 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder l’Euro 2020 en ligne

in

L’Italie et l’Espagne s’affrontent pour une place en finale de l’UEFA Euro, qui aura lieu dimanche prochain. L’équipe italienne a été brillante sous Roberto Mancini, impressionnant les fans et les analystes avec des victoires solides et convaincantes, même s’il est vrai qu’ils n’ont pas fait face à une forte opposition avant le match des quarts de finale contre la Belgique.

L’Espagne a également eu une parenthèse assez gérable jusqu’à présent, mais elle avait besoin d’une victoire en prolongation contre la Croatie et d’une séance de tirs au but contre la Suisse, donc ce n’est pas comme si elle avait montré un grand potentiel.

Il s’agit tout de même d’un match de qualité entre deux jeunes équipes en reconstruction. L’Italie a des vétérans comme Chiellini ou Bonucci sur sa ligne défensive, mais s’est appuyée sur de jeunes joueurs prometteurs comme Locatelli ou Barella pour leur reconstruction et cela a porté ses fruits.

Le vainqueur de cette demi-finale affrontera l’Angleterre ou le Danemark dans le match pour le titre, l’équipe de Gareth Southgate étant clairement la favorite pour avancer et jouer pour le trophée.

Ne manquez pas le jeu !

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Date: 07/06/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Wembley, Londres, Royaume-Uni.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Telecinco (Espagne).

Diffusion disponible: Fubo.TV (États-Unis), ESPN+ (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.