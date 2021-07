Italie vs Espagne, Euro 2020: Blog en direct, mises à jour, objectifs, faits saillants

C’est parti pour les demi-finales de l’Euro 2020 ! Ces Championnats d’Europe ont été inoubliables et un vrai régal pour les fans de football qui ont vu le football international à son apogée, et il est maintenant temps de découvrir les finalistes.

Nous commençons à Wembley avec la demi-finale phare entre l’Italie et l’Espagne. Les Azzurri ont été la meilleure équipe du tournoi jusqu’à présent avec d’excellentes performances, un football offensif passionnant et une défense bien organisée. L’Espagne a commencé lentement et a joué 240 minutes lors des deux premiers matches à élimination directe, mais l’équipe de Luis Enrique est devenue plus forte et plus résistante à chaque match.

Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets et Pedri partent tous pour l’Espagne. Cela devrait être bon, et un voyage à Wembley est en jeu. Vamos !

ALIGNEMENTS

ITALIE

Onze de départ : Donnarumma ; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson ; Barella, Jorginho, Verratti ; Chiesa, Immobile, Insigne (4-3-3)

Banc : Sirigu (GK), Meret (GK), Locatelli, Belotti, Berardi, Pessina, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Bastoni, Florenzi, Tolói

ESPAGNE

XI de départ : Simon ; Azpilicueta, García, Laporte, Alba ; Koke, Busquets, Pedri ; Torres, Oyarzabal, Olmo

Banc : De Gea (GK), Sánchez (GK), D. Llorente, Pau Torres, M. Llorente, Morata, Gerard, Thiago, Gayà, Rodri, Fabián, Traoré

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Demi-finale 1

Date/Heure: mardi 6 juillet 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, mercredi)

Lieu: Stade de Wembley, Londres, Angleterre

Arbitre: Felix Brych (ALLEMAGNE)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

BLOG EN DIRECT