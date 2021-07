Italie vs Espagne | Euro 2021 : Eric Garcia : Les joueurs espagnols n’ont jamais pensé à prendre le n°15, c’était toujours pour Ramos

Cela a été un grand été pour Eric Garcia, avec un retour de rêve à Barcelone et un appel pour Euro 2020, où il a joué un rôle dans Espagne atteindre les demi-finales.

L’ancien Manchester City le défenseur fait partie d’un jeune Espagne côté qui dépassent les attentes, mais il dit que le respect pour les générations plus âgées reste fort, comme en témoigne le fait que personne ne porte Sergio Ramos‘ Chemise n°15 à Euro 2020.

“Nous n’avons jamais pensé à prendre le n°15 [shirt], il a toujours été réservé à [Sergio Ramos], ” Garcia a déclaré à Radio MARCA.

“Ramos est un joueur dont je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit.

“Tout le monde sait ce qu’il apporte et j’ai été surpris de son absence, comme je l’étais avec les autres qui ne sont pas là.”

L’unité et le fardeau de l’équipe sur l’individu a été un thème clé pour La Roja à Euro 2020, les sélectionnés sachant que chacun d’eux peut et doit contribuer à toute réussite.

“Je pense que la clé est que l’équipe est très unie”, a déclaré Garcia.

“Dès le début, nous savions ce que nous devions faire : travailler dur et nous améliorer à chaque match.

“Pour beaucoup d’entre nous, c’est notre premier championnat d’Europe et avec ceux qui ont beaucoup d’expérience, nous avons formé un grand groupe.”

La Roja sont une équipe unie et jeune qui fonctionne mieux que prévu, surtout face à divers revers. Pour le jeune de 20 ans, ces expériences les ont aidés à grandir.

“Nous avons tout eu pour nous… [Sergio] Busquets‘ positif [COVID test], des jours d’isolement avant le Championnat d’Europe, ce qui n’était pas idéal, et l’équipe a beaucoup grandi depuis”, a déclaré Garcia.

“Nous n’avons pas obtenu le résultat que nous recherchions lors des deux premiers matchs [against Sweden and Poland], mais nous avons continué à travailler et [now] nous sommes en demi-finale.

“Cela en dit long sur nous en tant qu’équipe et le personnel.”

Diriger ce groupe est Luis Enrique, un homme Eric Garcia est très reconnaissant pour la foi placée en lui.

“La vérité est que je n’ai pas joué [for Manchester City] autant”, a admis Garcia.

“Je connaissais les conséquences de ne pas renouveler quand j’ai pris la décision.

« Je suis très reconnaissant à Luis Enrique pour la foi qu’il m’a témoignée et j’espère la récompenser.”

De nombreux experts attendent Garcia commencer contre Italie au stade de Wembley, et le jeune défenseur sait que les adversaires représentent une menace importante et différente de celle que nous avons vue avec les précédentes équipes italiennes.

“Je pense que c’est une équipe avec beaucoup d’expérience, ils ont changé pour jouer avec plus de combinaisons”, a commenté Garcia.

“Avec le milieu de terrain et les attaquants dont ils disposent, ils peuvent faire la différence. Ils ont de jeunes joueurs plus avancés et expérimentés à l’arrière.

“[Leonardo] Spinazzolal’absence [at left-back] pourrait être important.”

Un énorme affrontement au légendaire stade de Wembley vous attend Eric Garcia et Espagne, dans le but d’obtenir une autre date au même endroit dimanche.