Lorsque Luis Enrique a pris le relais en tant que Espagne l’entraîneur-chef, beaucoup pensaient que ce serait la fin de Jordi Albales jours avec La Roja, mais une trêve entre les deux pourrait être sur le point d’offrir une finale.

Les choses ne se sont pas bien terminées entre les deux après Luis Enriquesort comme Barcelone patron, et l’arrière gauche a dû travailler pour s’imposer dans son Espagne équipe, mais il ne fait aucun doute de sa valeur à Euro 2020.

Espagne profitent certainement de la réconciliation et il est révélateur qu’ils se sont cherchés pour une étreinte après Mikel Oyarzabalpénalty gagnant contre la Suisse.

Alba pourrait également se sentir lésé que l’UEFA ait crédité Espagnele but de ce match en tant que Denis Zakaria son propre but et pas le sien, mais dans tous les cas, cela vaut son pesant d’or.

Même si José Luis Gaya des offres Luis Enrique une autre option fiable sur la gauche, celle qu’il a utilisée au tournoi, c’est Jordi Alba qui devrait commencer mardi contre Italie, contre qui il a marqué il y a neuf ans dans le Euro 2012 final.

Cela ajoute une autre touche d’histoire à une égalité qui aura sa juste part de nostalgie pour les fans espagnols, qui n’ont pas eu grand-chose à se réjouir dans les tournois internationaux depuis lors.

Alba est l’un des rares maillons entre cette génération et celle actuelle, et il espère être le pont reliant deux équipes historiques. Wembley et le destin vous attendent à 21h00 CEST mardi, et si Espagne les fans de progrès peuvent être reconnaissants envers Alba et Luis Enrique arranger les choses.