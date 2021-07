Italie vs Espagne | Euro 2021 : le chemin de la gloire de l’Espagne passe par Wembley

in

Luis Enrique‘s Espagne se tiennent à l’aube de l’histoire et, s’ils veulent atteindre un autre Championnat d’Europe finale, ils doivent d’abord vaincre l’Italie, qu’ils ont battue pour remporter l’Euro 2012.

Neuf ans plus tard, la scène est au stade de Wembley, pas à Kiev, et de nombreux visages des deux côtés ont changé, mais le match en est un avec une histoire.

En 2012 Espagne ont peut-être été les favoris, après avoir remporté la Coupe du monde en 2010 et l’Euro 2008 avant cela, mais en 2021 c’est Italie qui pourrait assumer ce manteau, arrivant à ce tour avec un record de victoires parfait.

Wembley, stade hôte des demi-finales, attend également les vainqueurs dimanche, avec son arc légendaire et le Wembley Way qui mène les supporters au sol. Pour une équipe, ce sera le chemin de la gloire mardi soir.

Il y a quelques semaines, il semblait peu probable Espagne serait dans cette position, mais ayant mis les egos de côté et concentrés sur le collectif, les voici, éveillant des rêves et attisant la nostalgie.

Cette focalisation sur l’équipe plutôt que sur les individus est un thème clé répété par Luis Enrique et ses joueurs. C’est aussi souvent associé au triomphe et à la La Roja espérons que ce sera la clé de la leur.

Comme ça arrive, Italie sont dans une position similaire sous la direction de l’entraîneur-chef Roberto Mancini. Malgré un noyau solide d’anciens combattants, peu d’entre eux considéraient le Azzurri parmi les favoris pour Euro 2020.

Italie ont progressivement grandi depuis leur absence de la dernière Coupe du monde et dès la première minute de ce tournoi, leur football positif, efficace et basé sur l’équipe a obligé tout le monde à les prendre au sérieux.

Adios aux doutes

Si la vue de Italie dans les dernières étapes de la Championnat d’Europe semble familier, tout comme les doutes qui entouraient cette Espagne équipe. En 2008, il y avait aussi de nombreux points d’interrogation, mais c’est de ce côté-là La Roja sur le chemin de l’invincibilité.

Ce succès en Autriche a propulsé le football espagnol et nombre de ses stars au sommet du classement et les a établis comme une force avec laquelle il faut compter.

Ces dernières années, ce statut a, à certains égards, commencé à être remis en cause après une série de tournois internationaux décevants. Cette jeune équipe, cependant, commence à semer la croyance une fois de plus, contre toute attente.

Espagne n’a certainement pas eu la tâche facile à l’Euro 2020, avec des préparatifs perturbés grâce à COVID-19, une phase de groupes trébuchante puis des prolongations et des pénalités en huitièmes de finale.

Si leur caractère a jamais été mis en doute, nous pouvons certainement l’oublier maintenant. Dans cette veine, regardez comment Alvaro Morata et Unai Simon répondu aux critiques ou aux erreurs pour jouer un rôle énorme dans l’obtention Espagne aux demi-finales.

L’unité de l’équipe se manifeste également en termes tactiques et techniques, car il semble que quel que soit le XI Luis Enrique envoie ou quels que soient les changements qu’il apporte, les joueurs connaissent leurs rôles et les exécutent conformément à l’identité de l’équipe. Cette confiance et cette cohérence permettent aux rotations de ne pas affecter la confiance ou les performances.

Sarabia et Spinazzola sortis

Pablo Sarabia manquera l’épreuve de force de Wembley mardi avec un coup subi contre la Suisse, donc Dani Olmo est censé jouer.

Pendant ce temps, Eric Garcia est pressenti pour commencer avant Pau Torres comme une meilleure option pour faire face à la ligne avant italienne de Lorenzo Insigne, Ciro Immobile et Federico Chiesa.

Italie, pour leur part, seront sans l’impressionnant Léonard de Spinazzola, qui s’est arrêté angoissant contre la Belgique.

Les deux équipes chercheront à contrôler le rythme du match, en combattant le passé et le présent pour une place en finale de dimanche et une autre date à Wembley.