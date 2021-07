Italie vs Espagne | Euro 2021 : Morata met de côté l’amitié avec Bonucci et Chiellini

Alvaro Morata a déjà affronté des matchs difficiles à Euro 2020, mais en Espagnel’affrontement en demi-finale avec Italie au stade de Wembley, il va faire face à un test qu’il n’a pas encore rencontré dans la compétition de cette année.

La paire de défenseurs centraux qui visera à arrêter Morata le connaissent mieux que la plupart, car ils jouent avec lui jour après jour avec Juventus.

Giorgio Chiellini et Léonard Bonucci sont l’épine dorsale d’une reconstruction Italie équipe qui a traversé n’importe quelle équipe qu’ils ont rencontrée à l’Euro 2020. Les deux défenseurs centraux ont une expérience de 225 matchs pour l’Italie à eux deux : 118 pour Chiellini, dont huit buts, et 107 matchs avec sept buts pour Bonucci.

Le duo est côte à côte depuis Italie depuis le 3 mars 2010, après avoir succédé aux spectacles vainqueurs de la Coupe du monde 2006 : Fabio Cannavaro et Marco Materazzi.

Dix ans plus tard

Une décennie plus tard, Chiellini et Bonucci affronteront l’adversaire qu’ils ont dû jouer le plus de fois dans leur temps ensemble, l’ayant déjà fait à cinq reprises. Le premier était lors d’un match amical contre Espagne à Bari en août 2011, avant deux rencontres à l’Euro 2012 lors des premiers et derniers matchs du tournoi.

La Coupe des Confédérations 2013 a vu la prochaine rencontre entre les deux, entraînant une défaite pour Italie comme BonucciLa pénalité de n’a pas fini par onduler le filet.

La dernière rencontre entre les deux à l’Euro 2016 a vu la revanche de Italie, alors qu’ils sont repartis avec une victoire 2-0.