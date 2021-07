Italie vs Espagne | Euro 2021 : Reina et Michu mettent en garde l’Espagne contre Insigne : s’il est d’humeur, ça va être difficile

in

Lorenzo Insigne est quelque chose d’un Maradona italien. Il a même l’Argentin et Naples légende tatouée sur sa cuisse gauche.

Après sa saison la plus prolifique en termes de buts, 19 pour être exact, Insigne est une menace à l’insu de deux anciens membres de la équipe nationale espagnole.

“Je ne vais pas découvrir Insigne maintenant. C’est un joueur avec beaucoup de talent et de qualité qui, pour une raison ou une autre, n’a pas cessé de tirer avec l’équipe nationale”, Pepe Reina dit MARCA.

Après s’être inscrit sur la feuille de match en Italiela victoire 3-0 de la Turquie contre la Turquie, puis de nouveau contre la Belgique en quart de finale, aucun joueur n’a réussi plus de tirs que Insigne‘s 14, ni quand il s’agit des 11 chances qu’il s’est créées.

“Je ne me suis jamais autant amusé. C’est le moment le plus important de ma carrière. C’est comme si je jouais avec mes amis et tout ça grâce à [Italy boss Roberto] Mancini,” mentionné Insigne.

« Lorenzo est une légende à Naples. Maintenant, nous assistons à sa reconnaissance avec Italie. Quand il est d’humeur, ça va être difficile [for Spain] jouer contre lui », a insisté Reine.

Michu n’hésite pas non plus à faire l’éloge du n°10 italien.

“C’est l’un des meilleurs coéquipiers que j’aie jamais eu. Je l’aime beaucoup”, Michu mentionné.

InsigneLe superbe but de contre la Belgique n’était pas non plus une nouveauté pour Michu.

“Il a le pied droit et il est très difficile d’arrêter de rentrer de l’extérieur. Il est très rapide sur quelques mètres. Après son dribble rapide, il tire son tir signature au deuxième poteau et il est généralement imparable”, a-t-il noté.

“Je me souviens toujours de lui avec le sourire. Maintenant, il est dans le meilleur moment de sa carrière et il a le soutien de l’équipe nationale derrière lui.”