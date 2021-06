Italie vs Pays de Galles: prédiction Euro 2021, heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe, lieu, h2h, cotes

in

Les ales semblent presque certains d’atteindre les huitièmes de finale de l’Euro 2020 alors qu’ils se dirigent vers leur dernier match de groupe contre l’Italie à Rome dimanche.

L’équipe de Robert Page compte quatre points après une superbe victoire contre la Turquie lors de son deuxième match et ce décompte sera presque certainement suffisant pour les faire passer, au moins comme l’une des meilleures équipes troisièmes.

L’Italie a sans doute été l’équipe la plus impressionnante du tournoi jusqu’à présent, s’étant qualifiée avec des victoires consécutives 3-0 contre la Suisse et la Turquie.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

L’Italie contre le Pays de Galles est prévu pour un coup d’envoi à 17h BST le dimanche 20 juin 2021.

Le match aura lieu au Stadio Olimpico de Rome.

Où regarder l’Italie contre le Pays de Galles

Chaîne de télévision : Le match sera retransmis gratuitement sur ITV.

Diffusion en direct : les téléspectateurs britanniques pourront regarder le match en ligne via ITV Hub.

Nouvelles de l’équipe Italie vs Pays de Galles

Roberto Mancini est peu susceptible de risquer le capitaine Giorgio Chiellini même s’il est en forme après avoir été contraint au départ au début de la victoire contre la Suisse, mais Marco Veratti est susceptible de figurer après avoir raté les deux premiers matchs alors qu’il se remet d’une blessure.

Avec leur place dans les huitièmes de finale déjà assurée, Mancini pourrait tourner, avec des options comme Federico Chiesa et Andrea Belotti.

Le patron du Pays de Galles, Robert Page, a suggéré qu’il pourrait faire tourner son équipe alors qu’il cherche à gérer la charge de travail de plusieurs joueurs qui n’ont pas joué de manière cohérente pour leurs clubs cette saison.

Pronostic Italie vs Pays de Galles

L’Italie a été impressionnante lors de ses deux victoires jusqu’à présent, mais a encore besoin d’un point pour s’assurer la première place du groupe et un tirage au sort plus facile au tour suivant. Ils devraient obtenir plus que cela.

Historique et résultats du face à face (h2h)

Cotes de paris et pourboires