ITAM Games (ITAM) a augmenté de 118% en 24 heures – voici les meilleurs endroits pour l’acheter

Le prix d’ITAM Games (ITAM) est en hausse depuis le début de la mi-juillet 2021. Le prix a grimpé de 118% au cours des dernières 24 heures et de 100,4% au cours des 7 derniers jours. En conséquence, les investisseurs se démènent pour ajouter ITAM à leur portefeuille d’actifs cryptographiques.

En raison de la demande croissante d’ITAM Games (ITAM) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est ITAM Games (ITAM) et les aider également à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter des jeux ITAM (ITAM) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter des pièces ITAM Games (ITAM) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces ITAM Games (ITAM) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter ITAM en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce qu’ITAM Games (ITAM) ?

ITAM Games (ITAM) est le jeton natif de la plate-forme blockchain d’ITAM Games, qui est une plate-forme basée sur la blockchain qui vise à soutenir les développeurs de jeux et à faciliter l’intégration du jeu avec l’intégration de la blockchain.

En plus de permettre aux développeurs de jeux de créer et de mettre en œuvre des jeux basés sur la blockchain, la plate-forme ITAM Games permet également aux joueurs de jouer à des jeux et de rechercher, collecter et effectuer des transactions avec des actifs NFT. Utilisateurs

Les jetons ITAM sont utilisés pour permettre aux utilisateurs de créer plus facilement des NFT et de négocier des NFT.

Devriez-vous acheter ITAM Games (ITAM) aujourd’hui ?

Suite aux mouvements de prix haussiers du mois dernier, ITAM Games (ITAM) pourrait être un bon investissement. L’écosystème ITAM Games est également associé aux NFT, qui sont devenus si populaires ces derniers temps.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix ITAM Games (ITAM)

Suite aux récents mouvements de prix, le prix ITAM Games (ITAM) devrait poursuivre sa tendance haussière. Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des réseaux sociaux ITAM Games (ITAM)

Chère communauté, Le dernier INO commence le 18 août UTC à 08h00 et se termine à 14h00, pendant 6 heures. Cette fois, il n’y a pas de limite pour l’achat. Les forfaits sont de 2 types, 4,99 $ et 9,99 $. Veuillez vérifier les informations sur le lien, merci ! Https : //t.co/QBTiuwpxNs#INO #ITAM #NFTGAME #NFT – ITAM (@itamgames) 16 août 2021

Chère communauté Merci aux membres qui ont participé à « Ajustement des récompenses agricoles chez PancakeSwap ». Le résultat est finalisé avec 96,65 % de votes Oui.

Notre multiple de ferme passera de 0,1 à 0,5 ! lien vers le résultat : https://t.co/4ssp9Aa06E

lien vers LP Farm : https://t.co/rQVm3SWRe3 pic.twitter.com/7KWYaehXAd – ITAM (@itamgames) 16 août 2021

