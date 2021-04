Itaroa Huarte bat Subiza et obtient les trois points (1-2)

01/04/2021 à 18:34 CEST

le Télécharger et le Huarte Ils ont terminé leur participation à la première phase de la troisième division avec un score de 1-2 et une victoire pour l’équipe Huartean. le Télécharger est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le San Juan DKE et avec une série de quatre nuls d’affilée dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Itaroa Huarte a récolté une égalité à un contre le Beti Onak, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match de ce jeudi, l’équipe locale est restée à la dixième place, tandis que le Itaroa Huarte il est quatrième à la fin du match.

La première partie de l’affrontement a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a inauguré le lumineux avec un objectif de Xabi Huarte à la 30e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 1-0.

En deuxième période, le but est venu pour lui Itaroa Huarte, qui a mis l’égalité avec un but de Narvaez à 83 minutes. L’équipe visiteuse a de nouveau marqué, qui est revenue grâce à un nouveau but de Narvaez, qui a ainsi réalisé un doublé dans la foulée, en 90, terminant le match avec un résultat de 1-2.

Avec cette défaite de fin de saison, le Télécharger il se situait en dixième position du tableau avec 21 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF. le Itaroa Huarte, en revanche, il était à la quatrième place avec 30 points, au lieu d’accéder à la deuxième phase de qualification à la phase finale de la deuxième division RFEF, en fin de match.