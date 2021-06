Itatí Cantoral avoue qu’il a également été infidèle à Eduardo Santamarina

L’actrice était l’invitée de l’émission L’entretien avec Yordi Rosado où elle a avoué qu’elle aussi avait échoué dans son mariage et qu’en réalité, elle ne sait pas qui a été infidèle en premier, si elle ou Edouard.

« Nous étions déjà séparés, nous étions déjà mauvais. J’ai pris de l’avance parce que j’ai commencé à sortir avec une autre personne du nom de Gabriel Porras, et je n’étais pas divorcé. Je ne sais plus (qui a été infidèle le premier), on s’était déjà trompé, il n’y avait rien du tout », a-t-il avoué.

Selon Itati, ce qui les séparait était la carrière artistique des deux. « J’avais une autre vision de ma carrière et il n’en avait pas ; qui nous a aidés à rompre la relation. En attendant j’ai commencé à sortir avec Porras et je ne sais plus si c’était avant ou après, mais quand Eduardo l’a découvert, au revoir, tout était fini”, a avoué l’actrice.

Eduardo et Itatí alors qu’ils étaient encore mariés, lors d’une représentation de la pièce Aventurera. (Agence mexicaine.)

L’actrice de comédies musicales comme Cabaret a reconnu qu’elle n’était jamais vraiment amoureuse de l’acteur Gabriel Porras. «Je fais pression sur Eduardo pour un divorce; Nous l’avons signé et j’ai mis fin à ma relation avec Gabriel Porras, parce qu’il savait que je ne voulais jamais de lui. Je l’ai attrapé comme une bouée de sauvetage. Je n’ai jamais pensé que j’allais divorcer, mes parents m’ont élevée comme celle de la princesse de la maison. Je pensais qu’ils allaient tout supporter et la vie n’est pas comme ça, ça a été le premier coup de ma vie ».