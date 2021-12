ITC Charmis embarque chez Kiara Advani comme ambassadrice de la marque

ITC Charmis a choisi Kiara Advani comme ambassadrice de sa marque. Après avoir été présente sur le segment des cold cream pendant des décennies, la marque teste désormais les eaux de nouveaux formats tels que les sérums pour le visage avec sa gamme de produits Deep Radiance. Avec cette association, la marque souhaite promouvoir sa nouvelle gamme de produits […]

ITC Charmis a choisi Kiara Advani comme ambassadrice de sa marque. Après avoir été présente sur le segment des cold cream pendant des décennies, la marque teste désormais les eaux de nouveaux formats tels que les sérums pour le visage avec sa gamme de produits Deep Radiance. Avec cette association, la marque souhaite promouvoir sa nouvelle gamme de produits car Advani a une base de fans dans tous les secteurs et tranches d’âge.

« Notre équipe de R&D au Centre des sciences de la vie et de la technologie de l’ITC s’appuie sur sa recherche approfondie et son expertise de classe mondiale en biosciences pour présenter une gamme de sérums Charmis Deep Radiance. Charmis Deep Radiance Serum est une solution hydratante efficace pour l’éclat de la peau. Kiara apporte avec elle l’énergie et le dynamisme qui sont synonymes de cette nouvelle gamme Charmis, et nous sommes heureux de l’annoncer comme le nouveau visage de la marque », a déclaré Sameer Satpathy, directeur général de la division Produits de soins personnels, ITC Limited.

Charmis a également lancé un film publicitaire avec Advani qui met en évidence le besoin d’un format de soin de la peau puissant au milieu de l’agitation quotidienne d’une vie bien remplie. Le film met également en évidence l’efficacité et les bénéfices fonctionnels du sérum visage Charmis dans un récit ludique.

« Les soins de la peau ont toujours été très importants pour moi. Je suis heureuse de faire partie de la famille Charmis et j’ai hâte de vous présenter toutes ses offres de soins du visage modernes. Quand je pense à Charmis, je pense à la vibration et à l’éclat et ensemble, nous nous efforçons d’apporter des soins de la peau excitants mais efficaces pour tout le monde », a déclaré Advani.

