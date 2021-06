ITC, Infosys, Radico Khaitan, Magma Fincorp, PNB Housing, Aurobindo Pharma en bref

Nifty a atteint avec succès l’objectif de 15600 et l’indice est prêt à approcher son prochain objectif de 15900, a déclaré un analyste.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 52,50 points, soit 0,34 % de plus, à 15 632,50 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Lors de la session précédente, Sensex a terminé à 51 937, tandis que Nifty a atteint un record de clôture de 15 582,80. Nifty a atteint avec succès l’objectif de 15600 et l’indice est prêt à approcher son prochain objectif de 15900, a déclaré un analyste. «Il pourrait y avoir une pause ou des épisodes de réservation de bénéfices dans l’intervalle, mais cela devrait être utilisé pour accumuler des positions longues pour des objectifs plus élevés. Tant que le marché clôture au-dessus du niveau des 15300, la tendance reste haussière et les opportunités d’achat sur corrections devraient être maximisées », a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments.

Focus sur les actions

ITC, Radico Kaitan : Des sociétés cotées à l’ESB telles que ITC, Balrampur Chini Mills, Gujarat Gas, Radico Khaitan, Aris International, Divyashakti Granites, Salasar Techno Engineering, Sungold Media and Entertainment, Solitaire Machine Tools, TV Vision et VR Woodart, entre autres, devraient publier les résultats du trimestre de janvier à mars le 1er juin.

Infosys : Le co-fondateur d’Infosys, SD Shibulal, a acheté lundi des actions d’une valeur de près de Rs 93 crore de l’entreprise dans le cadre d’une transaction sur le marché libre. C’est pour la cinquième fois en mai que Shibulal a racheté les actions de la major informatique dans le cadre d’un accord sur le marché libre. Avant cela, il a acheté des actions d’une valeur de 100 crores de roupies à chacune des quatre occasions en mai, selon PTI.

Magma Fincorp : Adar Poonawalla a pris lundi la présidence de Magma Fincorp, une société financière non bancaire. Cela fait suite à l’acquisition d’une participation majoritaire dans Magma par le biais d’une injection de capitaux propres de Rs 3 456 crore en mai 2021 par Rising Sun Holdings.

PNB Financement Logement : Le conseil d’administration de PNB Housing Finance a approuvé une collecte de fonds pouvant atteindre 4 000 crores de roupies par le biais d’une attribution préférentielle d’actions et de bons de souscription. Le prix d’émission de 390 Rs par action implique une réduction de 25% par rapport au cours de clôture de lundi de 525,65 Rs par action sur l’ESB. Salisbury Investments, investira Rs 25 crore.

Aurobindo Pharma : Aurobindo Pharma a annoncé un bénéfice net consolidé de Rs 801,18 crore pour le quatrième trimestre clos en mars 2021. La société avait affiché un bénéfice net de Rs 863,16 crore pour la période correspondante de l’exercice précédent.

