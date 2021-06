ITC Q4 net en baisse de 1,28% à Rs 3 748,41 crore, les revenus augmentent de 24,10%

“Poursuite de la reprise de l’activité cigarettes avec l’assouplissement progressif des restrictions et l’amélioration de la mobilité ; les volumes ont presque atteint les niveaux d’avant Covid vers la fin de l’année”, a déclaré la société.

Conformément aux estimations des analystes, le conglomérat diversifié ITC a annoncé mardi une baisse de 1,28% en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net autonome à 3 748,41 crores pour le quatrième trimestre clos le 31 mars, alors que son chiffre d’affaires brut de la vente a augmenté de 24,10 % en glissement annuel.

La grande entreprise de cigarettes à FMCG à hôtel avait affiché un bénéfice net de 3 797,08 crores de roupies pour le quatrième trimestre de l’exercice 20. Le revenu brut de la vente pour la période janvier-mars de cette année s’élevait à Rs 14 023,41 crore contre Rs 11 300,05 crore pour la même période l’année dernière, selon le dossier boursier de la société. La croissance des revenus a dépassé les estimations des analystes.

Au cours de la période sous revue, les dépenses fiscales du conglomérat ont augmenté de 54,66 % en glissement annuel à 1 105,49 crore de Rs.

L’ITC a déclaré dans un communiqué avoir assisté à une “forte reprise séquentielle” dans tous les segments opérationnels. « L’environnement opérationnel au cours de l’année (exercice clos le 31 mars 2021) a été rendu extrêmement difficile par le déclenchement de la pandémie, qui a provoqué des perturbations sans précédent dans tous les secteurs opérationnels de l’entreprise. La société a pivoté intelligemment pour relever ces défis dynamiques en démontrant agilité et rapidité pour s’adapter à la « nouvelle normalité » en reprenant rapidement les opérations et en lançant des produits innovants en un temps record pour répondre aux besoins émergents des consommateurs », a-t-il déclaré.

Au cours du quatrième trimestre de l’exercice précédent, les revenus de l’activité cigarettes de la société ont augmenté de 14,21% en glissement annuel à Rs 5 859,60 crore, tandis que le bénéfice d’exploitation du segment a augmenté de 7,74 % en glissement annuel à Rs 3 666,49 crore au cours de la période, selon le dossier boursier.

Au cours du trimestre sous revue, l’activité FMCG non-cigarette a enregistré une croissance de 15,83% en glissement annuel de ses revenus à Rs 3 687,50 crore, tandis que le segment a affiché une croissance de 28,36% en glissement annuel de son bénéfice d’exploitation à Rs 28,36 crore au cours de cette période. La société a déclaré que son segment FMCG-autres avait maintenu une forte croissance et que l’Ebitda du segment avait augmenté à un rythme soutenu de 44,1% (en glissement annuel) pour atteindre 1 316,83 crores de roupies avec une augmentation significative de la marge d’environ 180 points de base à 8,9%.

« Les ventes de produits de base, d’aliments prêts-à-servir et de santé et hygiène ont augmenté de 13 % ; Staples & Convenience Foods a connu une normalisation de la demande, le segment de l’hygiène est resté élevé bien qu’il se soit stabilisé à des niveaux inférieurs à ceux du premier semestre », a-t-il déclaré.

L’activité hôtelière a enregistré une baisse de 38,21% en glissement annuel de son chiffre d’affaires à Rs 287,77 crore, tandis que le segment a affiché une perte d’exploitation de Rs 40,10 crore au quatrième trimestre de l’exercice précédent. “Après un premier semestre extrêmement difficile, le segment Hôtels a connu une amélioration progressive de ses revenus grâce à des interventions ciblées, notamment l’introduction de forfaits spéciaux pour les segments cibles, le lancement de menus de livraison / plats à emporter organisés”, a ajouté la société.

