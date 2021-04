Itch.io, Brave et Krita parmi les applications PC ajoutées à Epic Games Store

Le fabricant de Fortnite Epic Games a ajouté quelques nouvelles applications PC à son magasin de jeux.

Dans un article sur son site Web, la société a révélé que la plate-forme de jeux indépendants Itch.io arrivait sur Epic Games Store, aux côtés du navigateur open source Brave, de l’application de peinture numérique Krita, du générateur de modèles KenShape et du service de diffusion de musique IHeartRadio.

S’adressant à Polygon, Epic a confirmé que lorsque vous téléchargez Itch.io, aucun des revenus sur les ventes ne reviendra à la société Fortnite.

“Itch.io est une collection de certaines des créations les plus uniques, intéressantes et indépendantes que vous trouverez sur le Web”, a déclaré Epic.

«Le fait d’introduire l’application itch.io dans l’Epic Games Store nous donnera l’occasion d’élargir le public de personnes qui pourront découvrir la collection diversifiée d’œuvres indépendantes que nous hébergeons.»

À la fin de 2020, l’Epic Games Store comptait plus de 160 millions d’utilisateurs. Il est récemment apparu qu’Epic a investi d’énormes sommes d’argent dans cette plate-forme et ne sera pas rentable pendant un certain temps – ce qui n’est pas vraiment surprenant, avouons-le.

Epic a également récemment clôturé un cycle de financement de 1 milliard de dollars, avec une valorisation de 28,7 milliards de dollars.

