Itch.io offre aux développeurs 100% de leurs revenus lors du premier Creator Day

La plateforme de jeux indépendants Itch.io organise sa toute première journée des créateurs aujourd’hui (vendredi 14 mai).

Dans un article sur le blog de la société, Spencer Hayes, responsable du contenu et des affaires, a déclaré que les développeurs conserveraient 100% des revenus des ventes de leurs jeux sur la plate-forme. Ce sera le cas entre 12h00 PT et 23h59 PT.

Par défaut, Itch.io prend une réduction de dix pour cent de toutes les ventes sur sa plate-forme.

“Il n’est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans les paramètres de votre compte pour participer, et vos paramètres de partage des revenus seront restaurés une fois la journée terminée”, a écrit Hayes.

«Nous vous encourageons à partager vos projets pour profiter de la journée, ou à envisager d’organiser une vente pour inciter davantage de personnes à découvrir votre travail.

“Bien que ce vendredi soit toujours un bon moment pour soutenir les créateurs sur itch.io, ce sera un peu plus spécial.”

En 2018, nous avons rencontré la fondatrice d’Itch.io, Leaf Corcoran, pour discuter de l’évolution de la plate-forme.

