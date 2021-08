‘Itchycoo Park’ : trop beau pour les petits visages

L’un des singles déterminants de l’été pop psychédélique britannique de 1967 a fait sa révérence dans le Top 50 du 9 août de la même année. Les petits visages est arrivé avec une sortie qui avait beaucoup d’attente, étant donné que quatre succès consécutifs dans le Top 10 avaient été suivis d’un succès plus discret pour “I Can’t Make It” et “Here Come The Nice”. Le nouveau morceau nous a invité aux délices hédonistes de « Itchycoo Park », et bientôt tout était à nouveau « trop beau ».

Écrit et produit par Steve Marriott et Ronnie Lane et mixé par Glyn Johns, “Itchycoo Park” était une offre typiquement révolutionnaire des Small Faces. Ses paroles osaient faire allusion fortement à la consommation de drogues récréatives, illustrée par l’une des premières utilisations du flanging, combinant deux signaux audio pour créer un effet retardé onirique.

Suivez la liste de lecture Best Of Small Faces de uDiscover Music.

Le single a fait ses débuts à un n ° 43 provisoire, en tant qu’ami, collaborateur et partenaire du label Immediate Records des Small Faces PP Arnold glissé jusqu’à la position d’ancrage avec “The Time Has Come”. La nouvelle entrée la plus élevée de la semaine était la nouvelle version de Stax de l’homme soul Eddie Floyd «Things Get Better», et d’autres arrivées comprenaient les 45 premières du groupe Spencer Davis depuis le départ de Muff et Steve Winwood, « Vendeur de temps ».

L’été dans le parc

Mais au cours des semaines qui ont suivi, “Itchycoo Park” a fait ses preuves, sautant directement dans le Top 20, puis passant six semaines dans le Top 10. Il a atteint un sommet fin septembre au n ° 3, comme l’imparable “The Last Waltz” d’Engelbert Humperdinck. a continué au sommet et “Excerpt From A Teenage Opera” de Keith West a grimpé au n ° 2. En 1968, “Park” devient le plus gros succès américain des Small Faces, atteignant la 16e place.

Il y avait une preuve supplémentaire de la longévité de la chanson lorsque, pendant une période d’activité de réédition pour les Small Faces en 1976, lorsque leur catalogue a changé de mains, elle est revenue dans le top dix britannique, atteignant cette fois la 9e place. De nombreuses reprises de « Itchycoo Park » dont une sur le premier album éponyme de 2015 des stars d’Hollywood Vampires.

“Itchycoo Park” est sur la compilation Summer Of Love des années 60.