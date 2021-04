Itinéraire et profil de l’étape 1 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana

14/04/2021 à 08h00 CEST

Aujourd’hui, mercredi 14 avril, la première étape de la Visite de la communauté valencienne 2021 à partir de Elche et finale dans la ville de Ondara (168,9 kilomètres).

Une nouvelle épreuve espagnole commence sur le calendrier UCI et elle le fait sur le sol d’Alicante. Enric Suite Oui Alejandro Valverde, tous deux de l’équipe Movistar, sont deux des principales attractions. En ce premier jour de la 72e édition, les cyclistes affronteront trois ports de deuxième catégorie (Maigmó, Alcalali et Sa Creueta) et une troisième catégorie (Quadretondeta), même si une finale de groupe est attendue.

Nous vous disons à quelle heure commence le test et où voir toutes les étapes à la télévision en cliquant sur ICI.

Étape 1 du Tour de la Communauté Valencienne 2021

| VCV