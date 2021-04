Itoudis et Messine répondent à James: “L’éthique ne se négocie pas”

Le controversé Mikes James, 1,85 et 30 ans, et l’un des meilleurs joueurs de l’Euroligue cette saison, est revenu en NBA après son confrontation personnelle avec Dimitris Itoudis, entraîneur du CSKA Moscou, un club avec lequel il a renouvelé jusqu’en 2023, mais a préféré que la saison se termine aux États-Unis. Il y a près de deux ans, à l’été 2019, Ettore Messina a démissionné pour intégrer le garde-garde à son projet initial à l’Armani Milan même s’il avait un contrat en cours. Les deux situations, celle de Moscou et de Milan, sont apparues après ce que le joueur a dit à son retour en NBA., après une carrière dans laquelle il a traversé le Croate KK Zagreb, l’Israélien Hapoel Galil Elion, l’Italien Fulgor Omegna, le Grec Kolossos Rodas, la Baskonia, le Grec Panathinaikos, les Phoenix Suns et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans en NBA, du nouveau Panathinaikos, l’Armani et le CSKA.

Mike James, qui a déjà disputé trois matchs dans les Brooklyn Nets depuis ses débuts le 23 avril, avec une moyenne de 7 points en 16 minutes, a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup pensé à un possible retour en NBA: «Honnêtement, non. En Europe, il allait bien, il gagnait beaucoup d’argent et il était une star, il n’était pas sûr de vouloir rentrer, mais c’était une situation particulière ». Et il a expliqué selon son point de vue son départ brusque de Milan et Moscou: «Messine, dès qu’il a été embauché par Milan, il m’a envoyé un mail très froid me disant que je ne faisais pas partie de son projet Et trouvez-moi une autre équipe, c’est tout. Et avec Itoudis (à Moscou) il y a eu des discussions, c’est vrai. J’ai eu des problèmes sur le plan personnel et il n’a montré aucune empathie. Du point de vue du basket, cependant, il n’y a jamais eu de frictions avec l’un ou l’autre, les problèmes ne venaient que dans la sphère personnelle ».

Message personnel de Messine à James

Messine n’a pas dû aimer l’explication de James et le lendemain, La Gazzetta dello Sport a publié le contenu du mail envoyé personnellement à l’été 2019 par l’entraîneur italien à James, après une série d’appels téléphoniques, pour terminer l’appairage, et se déroule comme suit, Messine écrit: «Par respect, je souhaite vous communiquer personnellement ma décision: par mon choix, vous n’aurez pas de place dans notre équipe la saison prochaine. Comme je vous l’ai dit lors de nos conversations téléphoniques lorsque j’ai repris Olympia en juin, J’ai le plus grand respect pour votre talent, mais je suis préoccupé par la longue liste de comportements et de violations des règles d’équipe que vous avez subis au cours de la dernière saison. Je vous ai demandé explicitement si vous pensiez pouvoir m’assurer que je me conforme aux normes disciplinaires sur le terrain et hors du terrain qui seront désormais adoptées; Je n’ai jamais obtenu un engagement verbal complet de votre part à cet égard. Le fait que personne dans l’équipe, dans aucun de ses domaines, ne vous ait parlé ou ne vous ait infligé une amende pour votre comportement est totalement hors de propos pour moi. La seule chose qui m’importe, c’est que ces comportements ne seront plus tolérés sous ma direction, à partir de maintenant, et toucheront tout le personnel de l’équipe. Après nos conversations téléphoniques, J’ai parlé aux membres des Panathinaikos, aux Phoenix Suns et même à leurs jeunes entraîneurs. Ces conversations ont renforcé mes convictions: je pense que malgré votre talent incroyable, dans un environnement contrôlé, il y a trop de risques que vous puissiez enfreindre les règles et devenir un problème pour l’équipe, plutôt qu’un atout.. Je ne suis pas disposé à prendre le risque que de tels comportements se produisent pendant la saison. Si cela se produisait, je me trouverais obligé de prendre des mesures extrêmes trop tard. Et ce serait injuste pour l’équipe, les propriétaires et les fans d’Olimpia Milano ».

La réponse d’Itoudis

De la réponse de Messine à celle de Itoudis, lors de la conférence de presse mercredi après la qualification du CSKA pour le Final Four (3-0 contre Fenerbahçe). C’est ce qu’a dit l’entraîneur grec sans jamais mentionner le nom de Mike James: «Un jour comme celui-ci, je ne voudrais pas critiquer certaines personnes, mais je vais vous dire ceci. Dans le travail qui se fait en commun, si quelqu’un ne se sent pas identifié, il essaie de trouver une issue. Si, au contraire, vous sentez que vous appartenez à ce groupe, vous offrirez le meilleur de vous-même, quelle que soit votre position … Dans une équipe de 15 ou 16 personnes aux idées différentes, il faut les mettre toutes sous le même parapluie. Nous avons une grande tradition, mais elle se gagne avec une culture gagnante, avec l’effort de tous les jours, en étant calme et bien préparé, et, last but not least, En tant que coach, l’éthique n’est pas négociée. Sinon, je perdrais l’équipe. Et je suis fier de ce que je vois chaque jour en formation, en voyage, en réunion. Toutes les décisions sont difficiles, mais je suis favorable à l’effort collectif et au sentiment d’appartenance ».