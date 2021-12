ITR AY retardé 2021-22 Date d’échéance, pénalité

Pénalité sur la déclaration de revenus tardive pour l’AY 2021-22 : Aujourd’hui (31 décembre 2021) est le dernier jour pour produire la déclaration de revenus (RTI) pour l’année d’imposition 2021-2022.

Pénalité sur la déclaration de revenus tardive pour AY 2021-22 : Aujourd’hui (31 décembre 2021) est le dernier jour pour produire la déclaration de revenus (RTI) pour l’année d’imposition 2021-2022. Le Département de l’impôt sur le revenu avait précédemment prolongé les dates d’échéance après avoir reconnu les difficultés rencontrées par les contribuables et autres parties prenantes dans le dépôt des déclarations de revenus (RTI) et divers rapports d’audit pour l’année d’imposition 2021-2022. Les dates d’échéance ont d’abord été prolongées jusqu’au 30 septembre, puis jusqu’au 31 décembre 2021.

Il est important pour tous les contribuables de déposer leur RTI d’ici aujourd’hui, faute de quoi ils devront payer une pénalité pour dépôt tardif au service des impôts.

Coût de ne pas déposer de RTI avant la date d’échéance

La date limite de dépôt du dépôt tardif de RTI pour l’AY 2021-22 est le 31 mars 2022.

Selon les règles de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 234F, la pénalité pour ITR tardif pourrait aller jusqu’à Rs 10 000.

Cependant, pour les contribuables dont le revenu total ne dépasse pas Rs 5 lakh au cours d’un exercice, la pénalité maximale pour le retard est de Rs 1000.

Les contribuables doivent également payer des intérêts pénaux sur tout impôt impayé s’ils produisent un RTI tardif.

Les déclarants en retard de RTI ne peuvent reporter les pertes sous aucun chef de revenu (autre que le revenu de la propriété de la maison). Cette facilité n’est disponible que lorsque le RTI est déposé avant la date d’échéance. Toutefois, les pertes au titre des revenus de la propriété immobilière peuvent être reportées.

Plus de 5,5 crores de déclarations de revenus pour AY 2021-22 ont été déposées jusqu’à 11 h 30 le 31 décembre 2021, selon le département des impôts sur le revenu.

