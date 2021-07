iTrustCapital ajoute Enjin (ENJ) à sa plateforme de retrait crypto IRA/401k

iTrustCapital, la principale plate-forme de cryptographie américaine IRA / 401k, a ajouté la prise en charge d’Enjin (ENJ / USD), le jeton natif de l’écosystème Enjin. La société a fait connaître cette nouvelle par une annonce officielle hier, notant que cet ajout vise à offrir aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs comptes de retraite Crypto IRA / 401k. Avec cet ajout, iTrustCapital prend désormais en charge 21 actifs numériques, y compris, mais sans s’y limiter, Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Polkadot (DOT / USD), Chainlink (LINK / USD), Dogecoin (DOGE / USD) et Cardano (ADA / USD).

Les utilisateurs qui décident d’ajouter ENJ à leurs comptes de retraite Crypto IRA / 401k pourront échanger la devise avec des frais de 1% et sans taxes. De plus, ils auront accès à une liquidité élevée, tout en évitant les complexités juridiques car la plateforme iTrustCapital est conforme à l’IRS.

Néanmoins, la société a averti que, comme d’autres investissements cryptographiques, ENJ comporte un risque de perte important. En tant que tel, les clients doivent savoir qu’ils sont responsables de toute perte financière encourue au cours de la négociation. iTrustCapital a conseillé aux clients de ne pas échanger la pièce à moins qu’ils ne comprennent parfaitement les risques encourus.

ENJ monte mais glisse peu de temps après

Le marché ENJ a ouvert ses portes hier avec la pièce à 1,37 $ (0,99 £) et à 1,44 $ (1,04 £) après qu’iTrustCapital a annoncé son soutien. Cependant, la pièce n’a pas pu maintenir cet élan haussier et a plongé jusqu’à 1,27 $ (0,92 £) avant de clôturer la journée à 1,29 $ (0,93 £).

Au moment d’écrire ces lignes, la pièce a récupéré une partie des pertes d’hier et se négocie à 1,39 $ (1,07 £) après avoir gagné 1,35% au cours des dernières 24 heures. Alors qu’ENJ est en hausse de 40,75% au cours des sept derniers jours, il convient de noter qu’il est actuellement en baisse de 65,37% par rapport à son ATH.

Cette nouvelle intervient alors qu’Enjin continue de se développer et prouve qu’il s’agit de plus qu’un simple jeton et plate-forme de jeu (NFT) non fongibles. La semaine dernière, le Pacte mondial des Nations Unies, le plus grand programme de développement durable au monde, a accepté le projet de le rejoindre dans ses efforts pour rendre le monde plus durable.

Grâce à cette adhésion, Enjin est devenu la première plateforme de NFT et de jeu basée sur la blockchain à rejoindre le Pacte mondial des Nations Unies. Selon le directeur du Centre des Nations Unies pour l’intelligence artificielle et la robotique (UNICRI), Irakli Beridze, cette association cherche à explorer la faisabilité de l’utilisation de la blockchain et des NFT pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

