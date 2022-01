It’s Always Sunny saison 15: Date, bande-annonce et comment regarder au Royaume-Uni

La saison 15 de It’s Almost Sunny In Philadelphia est terminée aux États-Unis (Photo: FX Networks)

Il fait toujours beau à Philadelphie est la sitcom d’action en direct la plus ancienne au monde, et elle ne montre aucun signe de ralentissement.

Le favori culte a récemment vu les stars Rob McElhenney, Glenn Howerton, Charlie Day, Kaitlin Olson et le légendaire Danny DeVito revenir pour une 15e saison.

Après avoir été diffusée sur FX aux États-Unis, la nouvelle saison a amené le gang – alias les personnes les plus terribles du monde – en Irlande, pour des épisodes spéciaux se déroulant sur l’île d’Émeraude.

Les bandes-annonces et les teasers des nouveaux épisodes montrent également le retour de personnages récurrents tels que The Waitress et Artemis, ainsi qu’une apparition de l’acteur irlandais Colm Meaney.

Mais alors que les Américains ont pu regarder la nouvelle saison du début à la fin, les téléspectateurs britanniques et irlandais attendent toujours sa première.

Alors, quand les téléspectateurs britanniques pourront-ils regarder la saison 15 de It’s Always Sunny In Philadelphia ?

Quelle est la date de sortie de la saison 15 de It’s Always Sunny in Philadelphia au Royaume-Uni ?

La 15e saison d’Always Sunny sera disponible pour regarder sur Netflix au Royaume-Uni (Photo: FX Networks )

Chaque saison précédente de Il fait toujours beau à Philadelphie – à savoir les saisons 1 à 14 – est disponible pour regarder sur Netflix, tant que vous avez un abonnement.

Malgré la popularité durable de l’émission, Always Sunny n’a pas de diffuseur officiel au Royaume-Uni pour égaler FX aux États-Unis.

Ainsi, les fans britanniques de Always Sunny doivent attendre que les saisons arrivent sur Netflix – ce qui prend malheureusement généralement des mois après la fin de la saison.

Cela signifie que la saison 15 de Il fait toujours beau à Philadelphie sortira probablement plus tard en 2022 – mais il n’y a toujours pas de date officielle.

Qui fait partie du casting de Il fait toujours beau à Philadelphie saison 15 ?

La saison 15 de It’s Always Sunny plonge le gang directement dans certains des plus grands moments de l’année écoulée (Photo: FX Networks)

Il fait toujours beau à Philadelphie La saison 15 voit le retour des personnes les plus horribles du monde – alias le gang.

Rob McElhenney comme Mac, Glenn Howerton comme Dennis, Kaitlin Olson comme Dee, Charlie Day comme Charlie et Danny DeVito comme Frank font tous un retour dans la nouvelle saison.

Le casting comprend également les personnages récurrents préférés des fans, The Waitress, interprété par Mary Elizabeth Ellis, Artemis Pebdani dans Artemis, et Sandy Martin dans le rôle de Mme Mac.

L’acteur irlandais légendaire Colm Meaney, de Star Trek, The Snapper et Con Air, fait également une apparition spéciale.

Existe-t-il une bande-annonce pour It’s Always Sunny in Philadelphia saison 15 ?

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Alors que les fans britanniques attendent avec impatience une date de sortie pour la saison 15 de It’s Always Sunny In Philadelphia, nous avons au moins une bande-annonce pour nous mettre en appétit.

Le clip officiel d’une minute montre que le gang est plus chaotique que jamais : crier, vomir et se jeter du ragoût au visage, un retour des Birds of War et Charlie rencontrant « la version irlandaise de moi ».

Toujours aussi perplexe, il est également révélé dans la bande-annonce que Frank avait des « affaires » avec Jeffrey Epstein, tandis que le « chaman » Q-Anon qui est devenu le visage de l’insurrection du 6 janvier fait également une apparition.

De plus, Dee s’enfonce dans une tourbière et Mac décide qu’il veut devenir prêtre catholique – le gang est de retour, d’accord.

