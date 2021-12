ITV News: Tom Bradby félicité pour le reportage «en colère» du parti de Downing Street

Tom Bradby ne s’est pas retenu (Photo: ITV)

Le présentateur d’ITV News, Tom Bradby, a été applaudi pour « avoir capturé l’humeur de la nation » avec son introduction sans restriction de la prétendue fête de Noël de Downing Street.

Tom a lancé les nouvelles de 10 heures du réseau en faisant référence à des images divulguées d’assistants principaux de Boris Johnson plaisantant à propos d’une soirée numéro 10, ce qui aurait enfreint les règles de verrouillage de l’année dernière.

Dans le clip, l’attachée de presse du Premier ministre de l’époque, Allegra Stratton, et le conseiller Ed Oldfield, ainsi que d’autres assistants, ont été filmés en train de plaisanter sur une fête « fictive » en décembre 2020 lors d’une simulation de conférence de presse.

« Ils ont littéralement l’air de se moquer de nous, vous, moi, nous tous », a déclaré Bradby en commençant la nouvelle.

« Tu te souviens de Noël dernier ? Londres était au niveau 3, tous les rassemblements intérieurs interdits, des vies, nous a-t-on dit, pourraient être en jeu, tout le pays sur le point d’être verrouillé, Noël pratiquement annulé.

« Pendant ce temps, le personnel de Downing Street répétait leur nouvelle attachée de presse pour ses conférences de presse télévisées. L’un d’eux a posé une question un peu farfelue à propos d’une fête qui aurait eu lieu quatre nuits auparavant.

Allegra Stratton a été vue en train de plaisanter à propos d’une fête lors d’une fausse conférence de presse dans des images divulguées (Photo: .)

ITV a ensuite diffusé les images, dans lesquelles M. Oldfield a demandé à Mme Stratton: « Je viens de voir des rapports sur Twitter selon lesquels il y avait une fête de Noël à Downing Street vendredi soir, reconnaissez-vous ces rapports? »

Mme Stratton a répondu « Je suis rentrée chez moi » avant de se demander quelle devrait être la bonne réponse.

« Le Premier ministre accepterait-il d’organiser une fête de Noël ? » M. Oldfield a alors sondé.

Mme Stratton a demandé » quelle est la réponse » et le personnel de la salle de presse a semblé suggérer des idées, l’un d’eux disant » ce n’était pas une fête, c’était du fromage et du vin « .

ITV News va en HARD. Tom Bradby n’essayant même pas de cacher sa colère et son dégoût. – Deb (@happyspinster) 7 décembre 2021

J’ai toujours aimé @tombradby en tant que journaliste, mais ce soir, il a excellé en affichant clairement sa colère en rapportant la soirée de Downing Street. Excellent reportage @itvnews. – Hayley Chamberlain (@haychamb) 7 décembre 2021

Je peux sentir votre colère @tombradby – c’est formidable de voir quelqu’un à la télévision montrer au grand public comme de la frustration. Vos nouvelles à 10 heures d’ouverture étaient spectaculaires. – ré?????? (@MattMurtagh_) 7 décembre 2021

« Est-ce que le fromage et le vin vont bien ? C’était une réunion d’affaires », a répondu Mme Stratton, aux éclats de rire dans la salle.

Elle a poursuivi en ajoutant: « Cette fête fictive était une réunion d’affaires … et elle n’était pas distanciée socialement. »

Une fois la lecture de la vidéo terminée, Bradby a noté: « Une chose est sûre, peu de gens vont rire ce soir. »

Downing Street a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de fête de Noël en 2020 (Photo: Rex)

Les téléspectateurs ont félicité Bradby pour sa réaction «authentique» au scandale présumé, avec un écrit sur Twitter: «J’aime la façon dont @tombradby décrit ce journal sur ITV News. Vous pouvez voir qu’il est en colère et qu’il a capturé l’humeur de la nation.

Faisant écho à un sentiment similaire, un autre a ajouté: « Voici comment vous rapportez #ToryCorruption, bravo Tom Bradby #itvnews. »

Un troisième a déclaré: «Je peux sentir votre colère @tombradby – c’est formidable de voir quelqu’un à la télévision montrer au grand public comme de la frustration. Vos nouvelles à 10 heures d’ouverture étaient spectaculaires.

Mardi, Downing Street a de nouveau insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de fête de Noël et que les règles sur les coronavirus avaient été suivies à tout moment.

