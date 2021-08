ITV s’apprête à diffuser un documentaire sur Lee Mack essayant de se mettre en forme pour Soccer Aid ⋆ .

Le comédien a participé à Soccer Aid au cours des années précédentes (Photo: .)

Les tentatives de Lee Mack pour se mettre en forme pour le match de football caritatif de Soccer Aid seront capturées dans un nouveau documentaire d’ITV.

Road To Soccer Aid de Lee Mack le suivra également alors qu’il essaie d’améliorer sa technique de football après avoir raté trois pénalités lors de trois matchs précédents de Soccer Aid.

Il sera rejoint dans le match de collecte de fonds par l’ancien champion olympique de sprint Usain Bolt, le présentateur de télévision Paddy McGuinness et les anciens footballeurs Wayne Rooney, Gary Neville, Roberto Carlos et Jamie Redknapp.

L’édition du 10e anniversaire de Soccer Aid, qui collecte des fonds pour l’Unicef, aura lieu au stade Eithad de Manchester City le 4 septembre.

Le documentaire spécial de 60 minutes verra Mack rencontrer “des amis célèbres, des experts et des légendes du sport pour l’aider à réaliser ses rêves”, selon un communiqué.

Il « explorera également comment les enfants du monde entier ont bénéficié de la générosité du public de Soccer Aid alors que Lee en apprend davantage sur les vies qui ont été changées par le travail extraordinaire de l’Unicef ​​».

Road To Soccer Aid de Lee Mack sera diffusé plus tard cette année (Photo: .)

ITV diffusera également On Yer Bike For Soccer Aid pendant la semaine de Soccer Aid.

Le programme est animé par l’ancien joueur de cricket Freddie Flintoff, qui sera rejoint par l’ancien champion olympique de cyclisme Sir Bradley Wiggins et huit célébrités alors qu’ils entreprennent un défi à deux roues.

Les émissions ITV This Morning, Loose Women, Martin And Roman Weekend Best et James Martin’s Saturday Morning soutiendront également Soccer Aid de cette année avec une programmation spéciale.

Depuis 2006, lorsque l’ambassadeur de l’Unicef ​​au Royaume-Uni, Robbie Williams, a cofondé le concept, Soccer Aid a collecté plus de 47 millions de livres sterling pour aider les enfants du monde entier à vivre une enfance heureuse et saine, pleine de jeux.

Plus : Lee Mack



Soccer Aid for Unicef ​​2020 a collecté un record de 9,3 millions de livres sterling et, avec le soutien de la Children’s Investment Fund Foundation, Soccer Aid for Unicef ​​2021 espère collecter plus d’argent que jamais avec chaque don et la valeur de chaque vente de billets a doublé, jusqu’à 6,3 millions de livres sterling.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





