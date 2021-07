ITV s’excuse auprès des fans de football pour un incident technique lors de l’Euro 2020 ⋆ .

Les fans de football anglais escaladent la statue d’Eros à Piccadilly Circus (Photo: PA)

ITV s’est excusé auprès des fans de football en colère en raison du crash d’Apple TV lors du match de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et le Danemark hier soir.

Hier soir, l’Angleterre a réservé sa place en finale contre l’Italie après avoir battu le Danemark 2-1 à Wembley en prolongation.

C’est la première fois que les Three Lions atteignent la finale d’une grande compétition internationale depuis leur triomphe en Coupe du monde en 1966.

Malheureusement, une autre couche de stress a été ajoutée au match tendu de la nuit dernière pour certains téléspectateurs, car ceux qui regardaient sur Apple TV étaient confrontés à des problèmes techniques frustrants.

Les fans de football se sont plaints que le flux plantait constamment et qu’ils étaient bombardés d’une multitude de publicités.

S’adressant à Twitter, ITV a partagé une déclaration: “Malheureusement, nous rencontrons des problèmes avec Apple TV – veuillez rester avec nous pendant que nous résolvons ce problème. Toutes nos excuses pour tout inconvénient.’

Les joueurs anglais célèbrent après que le Danemark a marqué contre son camp en demi-finale (Photo: EPA)

Les fans s’étaient déjà rendus sur Twitter pour partager leur déception, et les excuses ne semblaient pas faire grand-chose pour éteindre le feu.

De nombreux téléspectateurs ont été déchaînés par la mauvaise qualité du service de streaming, et ils ont également partagé leurs réflexions sur les excuses d’ITV.

“Quelle pagaille, ITV ne devrait pas avoir les droits sur ces compositions majeures alors que leur technologie n’est clairement pas à la hauteur”, a écrit une personne.

‘C’est impardonnable. Et nous obliger à regarder des publicités avant de nous reconnecter, pour abandonner à nouveau en quelques secondes ? Criminel, dit un autre.

@Rufusr, vous devez faire quelque chose contre la qualité épouvantable du hub ITV. Crash constant lors de l’utilisation de l’application sur Apple TV la nuit dernière lors du match Eng vs Den. Le débit/résolution est désastreux pour 2021. Pour diffuser un événement sportif tel que les euros, vous devez faire mieux. – Liam (@Liam15515103) 8 juillet 2021

J’ai apprécié le jeu, mais oof, ITV Hub était mauvais. La version intégrée à mon téléviseur ne diffuse pas en direct. L’application Apple TV plantait toutes les 5 minutes, avec de nouvelles publicités à chaque rechargement. J’ai finalement utilisé mon ordinateur portable via HDMI et même alors, la résolution était si faible que cela ressemblait à un jeu de football sensé – Tom Vian (@SFBTom) 7 juillet 2021

@ITV Joli sur la couverture de l’application Apple TV de l’#Euros2021 Ma partie préférée était la fermeture automatique de l’application et l’affichage uniquement des publicités au redémarrage. Super boulot ð??????ð????¼ – Flash –/- (@barryaallen) 7 juillet 2021

@itvhub, votre application pour Apple TV est choquante. Se coupe et se ferme constamment, se bloque constamment. C’est insaisissable et horrible. Trier ITV – Mark Bond (@markbond252) 7 juillet 2021

@ITV, vous avez une application Apple TV qui ne fonctionne pas. Veuillez le mettre à jour. Lit les publicités puis plante. – David D (@Davidd02558199) 7 juillet 2021

@ITV aucune chance d’essayer de réparer votre application sur Apple TV !!!! Des millions d’être à nouveau abandonnés par toi – Nick Coles (@c0lesy1991) 7 juillet 2021

Un autre a ajouté: “Vous ne devriez pas avoir le droit de diffuser des événements importants. Le moins que vous puissiez faire est de désactiver les publicités lorsque votre système plante.’

Malgré la colère à laquelle les utilisateurs d’ITV étaient confrontés à la maison, les supporters anglais ont inondé les rues, jetant de la bière en l’air et scandant “ça rentre à la maison” pour célébrer la victoire.

Les Three Lions sont maintenant prêts à affronter l’Italie aux Euros dimanche lors de la première finale du tournoi qu’ils ont atteinte en 55 ans.

Des centaines de fans ont bloqué la circulation à Trafalgar Square après le coup de sifflet final, déclenchant des fusées rouges en guise de célébration.

Ils ont également chanté “Sweet Caroline” et, en hommage au manager anglais, ont scandé “Southgate you’re the one” et “Don’t take me home” alors qu’ils faisaient la fête toute la nuit.

Metro.co.uk a contacté ITV pour plus de commentaires.

