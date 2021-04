Itzulia 2021: avant-première, favoris et étapes

04/04/2021 à 09:30 CEST

Tadej pogacar il a gagné tout ce qu’il a couru quand il est devenu un cycliste de grands ou petits tours. Primoz Roglic, a presque réussi, moins quand son jeune compatriote a croisé le chemin, ou a été frappé par le malheur, comme cela s’est produit à Paris-Nice, qu’il a perdu presque dans le dernier coup de pédale quand il semblait qu’il allait réaliser le premier grand victoire de 2021.

DUEL POGACAR – ROGLIC

La Itzulia vit de ce lundi 5 avril et jusqu’à samedi, le duel en terre basque du couple à la mode, de deux athlètes qui ont placé la carte de la Slovénie en tête de la classe pour devenir les deux meilleurs cyclistes aujourd’hui en multi- courses de jour. Pogacar pris Roglic le triomphe du Tour quand il semblait que son compatriote, 11 ans plus âgé (31 par 22), affrontait le contre-la-montre final avec la montée à La Planche des Belles Filles en guise de procédure avant la marche à travers les Champs Elysées. Roglic surpassé Pogacar dans la Vuelta 2019, bien que la vérité soit qu’à cette époque, le jeune cycliste de Joxean Fernandez Matxin, le directeur de l’équipe Emirates où se déroulaient les courses de perles slovènes, a fait ses débuts dans une course de trois semaines et avait tout le chemin pour apprendre.

La manche basque, comme c’est arrivé à la Volta, n’est plus une course préparatoire où les stars de la pédale qui s’inscrivent la courent en pensant uniquement à l’entraînement avec un numéro sur le dos comme elles l’ont fait toute une vie dans un cyclisme qui a commencé à changer dans le passé décennie. Maintenant, tout le monde y va avec le couteau dans la bouche, que ce soit dans la course catalane, à Itzulia ou dans tout rendez-vous de plusieurs jours. Certains s’inscrivent en pensant au Giro et d’autres au Tour (la Vuelta est encore loin au printemps). Mais s’ils parviennent à se démarquer et même mieux, une victoire est quelque chose qu’ils prennent au cas où les choses tournent mal. Pogacar et Roglic Ils font partie de ceux qui ne pardonnent pas. Et, au fond, cette façon de courir offensive ne fait que motiver le spectateur qui sait qu’il ne s’ennuiera guère dans au moins cinq des six étapes – la cinquième est la seule journée de sprint prévisible – conçue dans le Retour au basque De campagne.

Itzulia 2021eko ibilbide ofiziala aurkeztu da! Le parcours officiel du Pays Basque Itzulia 2021! 📍 Bilbao – Arrate (Eibar)

🚴🏻‍ & mâle; ️ 797.6 Km

⛰ x 22 🏆Grand prix @BancoSabadell #itzulia # itzulia2021 🔗 https://t.co/1hxJIMzMVr pic.twitter.com/x1yUjYb4VT – Itzulia Pays Basque (@ehitzulia) 26 février 2021

FAVORIS DANS LE TEST

Car, en plus, il y a plus d’invités à la soirée cycliste en dehors du duo slovène. Avec le numéro un apparaît Ion Izagirre, le dernier vainqueur de la course avant la suspension de l’année dernière en raison de la pandémie. En tant que basque, gagner la course à domicile est une motivation et le pilote Astana se comporte bien lors des tests par étapes de quelques jours. Mais c’est qu’il se répète Alejandro Valverde, après la quatrième place de la Volta, accompagnée de Enric Mas. Et avec eux Adam Yates, vainqueur à Barcelone, qui mène les Ineos avec un Richard Carapaz plus tiré après son expérience en Catalogne. Comme si cela ne suffisait pas, l’équipe britannique s’est également inscrite Tao Geoghegan Hart, le vainqueur du Giro qui cette année a changé l’Italie pour le Tour. Ainsi, les vainqueurs des trois grandes manches de 2020 s’affrontent au Pays Basque.

La principale star basque assiste également à Itzulia, Mikel Landa, avec son partenaire Pello Bilbao. Landa (deuxième en 2018 après Roglic) tentera un vieux défi qu’il poursuit depuis des années pour essayer d’enregistrer son nom comme vainqueur du test.

O VOIR À LA TÉLÉ LA ITZULIA 2021

Ce sera six jours intenses, jusqu’à samedi, avec deux arrivées en tête (Ermualde, dans la troisième étape, et Arrate, dans la dernière, là où Roglic a prévalu dans la première étape de la Vuelta). Le festival commence à Bilbao avec un contre-la-montre de 13,9 kilomètres qui comprend la montée finale vers le mur d’Etxebarria avec des rampes qui atteignent 20%. Chaque jour pour Eurosport et Esport3 (ETB, au Pays Basque).