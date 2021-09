iUNU fait une autre acquisition pour renforcer le logiciel d’agtech indoor, s’empare d’Artemis

(Photo d’Artémis)

La start-up agtech de Seattle, iUNU, vient d’annoncer une autre acquisition : elle rachète Artemis, une start-up basée à Lake Ariel, en Pennsylvanie, fondée en 2015 qui propose une « plate-forme de gestion de la culture » ​​pour les fermes d’intérieur.

Les deux sociétés sont similaires et partagent déjà des clients. L’accord étendra la plate-forme existante d’iUNU qui utilise des caméras autonomes montées sur rail et des capteurs de niveau de canopée pour évaluer la santé des plantes d’intérieur.

L’effectif de 22 personnes d’Artemis rejoindra iUNU, et la fondatrice et PDG d’Artemis, Allison Kopf, deviendra la directrice du marketing et la responsable des produits de données d’iUNU. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

« iUNU a fait un travail incroyable en créant des solutions d’analyse avancées pour l’élément le plus critique de votre opération : les usines. Artemis a fait de même pour les personnes et les opérations », a déclaré Kopf dans un communiqué. « En combinant les usines, les personnes et les opérations, nous sommes prêts à faire évoluer les technologies qui sous-tendent le segment de l’industrie agricole à la croissance la plus rapide : l’agriculture à environnement contrôlé.

Fondée en 2013, iUNU compte aujourd’hui 64 employés et a levé 7 millions de dollars en décembre. L’iUNU a acquis le mois dernier la société de lutte antiparasitaire CropWalk.