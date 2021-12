Iván Ares remporte la victoire et le titre des rallyes sur terre à León

04/12/21 à 19:51 CET

Iván Ares et David Vázquez ils ont mis la cerise sur la saison en remportant le dernier événement de l’année, etl Rallye du Royaume de León, et se couronnent champions de la terre. Un aboutissement fantastique à une saison au cours de laquelle ils ont remporté trois victoires et ont également apporté une contribution décisive à la Obtention du troisième titre de marque de Hyundai. Surhayen Pernia et Alba Sánchez Ils sont montés sur le podium du classement du super championnat et ont clôturé l’année avec un autre excellent résultat et avec la satisfaction d’avoir remporté la victoire à La Nucía.

Snow est devenu un protagoniste inattendu dans l’événement Leon, ce qui a beaucoup compliqué le travail des participants le matin. Un environnement dans lequel Arès n’a pas froissé et, malgré avoir eu plus d’une frayeur, a atteint son objectif de être sacré champion de la Coupe de la Terre espagnole, titre qui s’ajoute à l’asphalte réalisé en 2017 également avec Hyundai.

Ares a montré sa joie en atteignant la ligne d’arrivée : « Je suis très heureux. Ce fut une année très difficile au début, puis nous sommes revenus dans le super championnat et à la fin, lors de notre première année sur terre, nous avons remporté le championnat. est très important pour moi. Je le veux. Je tiens à remercier David pour son travail, qui a été fondamental car il avait déjà de l’expérience sur terre et j’ai beaucoup appris. C’était un rallye très compliqué, surtout le matin, avec la neige, ce qui était très risqué. Voyons maintenant si nous pouvons essayer d’améliorer les choses pour l’année prochaine. Je tiens également à remercier Hyundai de continuer à me donner l’opportunité d’être au plus haut niveau et, bien sûr, ma famille, mon petite amie, ma fille et tous ceux qui nous soutiennent », a affirmé le Galicien.

Pernía est arrivée avec des objectifs plus ambitieux et a expliqué que « c’était dommage que le rallye se soit déroulé pour nous. Nous voulions vraiment faire du bon travail, mais nous savions aussi qu’il était très difficile pour les pilotes spécialisés de courir ici dans ce type de conditions. Mais nous avons atteint l’objectif. Nous avons perdu la deuxième place et la troisième place pour des raisons que je ne connais pas encore très bien, mais bon, heureux de finir l’année, et dans l’attente de la fin de la fête madrilène. J’espère en profiter avec les sponsors et avec des amis, et nous pensons déjà à l’année prochaine. La fin de saison a été très bonne pour nous. Nous avons fait de très bonnes courses, de très bons résultats, et jusqu’à la dernière course nous se sont battus pour la deuxième place. Cela n’a pas pu être , mais nous sommes satisfaits « , a expliqué le Cantabrique

La dernière manche du Championnat d’Espagne sera le Comunidad de Madrid-RACE Rallyshow, qui se tiendra la semaine prochaine (11 décembre) sur le circuit de Jarama. Ce n’est pas un événement marquant, mais c’est un must pour toutes les équipes. Une fête de fin de saison.

ClassementsCLASSEMENT FINAL Rallye de León

1. Ares-Vázquez (Hyundai i20), 55 : 16,7

2. Villanueva-Ferrero (Citroën C3), au 44,5

3. Gómez-Murado (Citroën C3), à 2 : 38,0

4. Pernía-Sánchez (Hyundai i20), 2: 53,4

5. Quintana-Mújica (Skoda Fabia), à 3 : 12,4

GAGNANTS D’ÉTAPE

Iván Ares, 3 victoires

Surhayen Pernia, Juan Carlos Quintana et Alex Villanueva, 1

DIRIGEANTS SUCCESSIFS

Section 1, Alexandre Villanueva

Section 2 à section 7, Iván Ares

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

1. José Antonio Suárez, 270 points

2. Ivan Arès, 254

3. Jan Solans, 253

4. Surhayen Pernia, 246