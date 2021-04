Iván Calderón est sérieux avec son retour à l’ensogado en aspirant à un titre mondial

Iván Calderón (à gauche) et Alex Sánchez se sont battus pour la première fois en décembre 2003 et ont maintenant l’intention de se revoir plus tard cette année. (RAMON TONITO ZAYAS)

Par Carlos González

Iván « Iron Boy » Calderón est déterminé à se donner une nouvelle opportunité sur le ring même s’il est sorti de la boxe depuis 2012. Calderón a déclaré qu’il avait encore plusieurs objectifs à atteindre.

Le premier est d’affronter et de battre son vieil adversaire Alex «El Nene» Sánchez pour entrer dans le classement de l’Organisation Mondiale de Boxe, puis de défier le champion des 105 livres, le Portoricain Wilfredo «Bimbito» Méndez.

