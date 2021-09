Iván Cano fait ses débuts à Tokyo avec un saut d’argent

09/04/2021 à 05:19 CEST

. / Tokyo

L’Alicante Ivan Cano, avec un meilleur saut de 7,04 mètres, a atteint le médaille d’argent en longueur de la classe T13 des malvoyants, l’avant-dernier jour des Jeux Paralympiques de Tokyo. Iván Cano, 26 ans et actuel vice-champion d’Europe, est arrivé à Tokyo soutenu par 7,04 mètres lors de la dernière Coupe du monde à Dubaï. Dans la ville japonaise, il a répété ce record lors de son premier saut, ce qui lui a valu l’argent à ses premiers Jeux paralympiques.

L’athlète valencien, admirateur d’Iván Pedroso, a partagé le podium avec l’Azerbaïdjanais Orkhan Aslanov, médaillé d’or avec un saut de 7,36, et l’Américain Isaac Jean Paul avec 6,93. “J’ai une dualité entre blessé et excité qui masque le blessure du cinquième saut. Je suis fier et impatient de continuer. J’ai faim de plus », a déclaré Iván Cano, à la fin de la compétition.

Iván Cano est passé du plus au moins lors de sa participation lors de ses sauts. Le premier mesurait 7,04 mètres et les deux suivants 6,94 et 6,87. Les quatrième et cinquième étaient nuls et le sixième ne l’a pas fait en raison d’un inconvénient dans l’un des sauts précédents.

L’Espagne compte 35 médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo, dont neuf en athlétisme (4 d’or, 4 d’argent et 1 de bronze).